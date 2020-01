Met Henk Helmantel, Rein Pol en laureaten Prix de Norvège

BREDEVOORT – In Bredevoort, het stadje van Rembrandts Hendrickje Stoffels, luidt de Koppelkerk het nieuwe jaar in met de tentoonstelling ‘In de voetsporen van Rembrandt’. Van 24 januari tot en met 13 april is werk te zien van zestien noordelijke figuratieve kunstenaars, zoals Henk Helmantel en Rein Pol.

De traditie van de figuratieve kunst is in Nederland min of meer met Rembrandt begonnen. Met de opkomst van de moderne kunst verdween deze traditie in het kunstonderwijs naar de achtergrond. Een kleine groep figuratieve kunstschilders hield echter stand: eerst vanuit Amsterdam, daarna in en rond de stad Groningen. Deze noordelijke figuratieven gingen onverstoord door en vonden steeds weer kopers bij een publiek dat van tijdloze schilderijen houdt. Vanaf 2008 opende er ook weer een klassieke kunstacademie in de stad Groningen, De Klassieke Academie.

In de tentoonstelling ‘In de voetsporen van Rembrandt’ laten zestien noordelijke figuratieven zien hoe Rembrandt voortleeft in hun werk. Voor de een is dat gelegen in zijn portretkunst, voor de ander in zijn befaamde spel met het licht, voor weer een ander in de afwisseling van verfijnde penseelstreken naast pasteuze toetsen. Iedere kunstenaar vertrekt vanuit de waarneembare werkelijkheid: natuur, mens, dier of kerkinterieur. Het nabootsen van deze werkelijkheid is echter niet het einddoel. Eerder draait het om het oproepen van een bepaalde sfeer: de sfeer van verstilling, mysterie of eerbied.

Alle deelnemende kunstenaars zijn als docent of laureaat verbonden aan de Klassieke Academie in Groningen. Bij de Klassieke Academie staat technische perfectie centraal. Zo tracht de Academie het klassieke ambacht van de schilder- en beeldhouwkunst in ere te herstellen.

Ieder jaar looft de Klassieke Academie de Prix de Norvège uit aan twee veelbelovende afstudeerders. In deze tentoonstelling maakt men kennis met het figuratieve werk van diverse prijswinnaars en hun leermeesters Henk Helmantel en Rein Pol. Als laureaat exposeren Marein Konijn, Esther Schlebos, Esti Dudok van Heel, Martina Hladikova, Marja Dijkstra, Riemke Bouwman, Heleen Kater, Hana Vendlova, Randolph Algera, Niklaus Peter, Gabriëlle Westra, Gerda Praamstra, Mineke Gravers en Tim Galvin.

Tweemaal daags biedt de Koppelkerk een uitgebreide rondleiding aan door de expositie: op vrijdag, zaterdag en zondag om 14.00 en 15.00 uur. De tentoonstelling ‘In de voetsporen van Rembrandt’ laat zien dat de figuratieve kunst in Nederland nog steeds springlevend is.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Looptijd expositie: 24 januari t/m 13 april

Openingstijden: vrijdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur

Entree: € 5,- incl. kop koffie/thee