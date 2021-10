In gesprek met Griet Op de Beeck in de Koppelkerk

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Zaterdagavond 30 oktober is de populaire Vlaamse schrijfster (en Zomergast) Griet Op de Beeck te gast in het Literair Café van de Koppelkerk. Hoe kunnen wij het leven overleven? Dat is de centrale vraag die het gesprek met Griet op de Beeck doortrekt.

Beschadigde mensen die ongewild ook anderen beschadigen

Griet op de Beeck debuteerde in 2013 met ‘Vele hemels boven de zevende’. De roman gaat over vijf verschillende mensen, aan elkaar verwant, die stuntelend overeind proberen te blijven in dit lastige, maar prachtige leven. Op de Beecks tweede roman ‘Kom hier dat ik u kus’ verscheen een jaar later. Hierin wordt het verhaal verteld over beschadigde mensen die ongewild ook anderen beschadigen. Beide romans zijn verfilmd.

Vechten, vluchten of bevriezen

Haar derde roman, ‘Gij nu’ gaat over “vijftien heel verschillende mensen. Allemaal op een bepalend moment in hun leven, zo’n moment waarop de dingen ontploffen of imploderen, stilvallen of deblokkeren, kapotgaan of ten goede keren.” Het is een roman over eenzaamheid, vluchten en ontsnappen. Ook voor deze roman werden de filmrechten verkocht. De roman werd genomineerd voor de NS Publieksprijs 2016.

Trilogie over misbruik

De roman ‘Het beste wat we hebben’ verscheen in 2017. Naar aanleiding van dit boek vertelde Op de Beeck in een interview bij De Wereld Draait Door dat zij tussen haar vijfde en negende door haar vader was misbruikt. Deze roman moet het eerste deel worden van een trilogie waarin Op de Beeck deze voor haar erg belangrijke thematiek tot op het bot wil proberen uit te spitten.

Interview en signeersessie

Op zaterdag 30 oktober gaat interviewer Roosmarijn Goldbach, oud-voorzitter van de Koppelkerk, met Griet Op de Beeck in gesprek hoe psychische problematiek en levensvragen terugkomen in het leven en werk van de schrijfster. In de pauze van de lezing zal de schrijfster haar boeken signeren. De avond wordt georganiseerd in het kader van het project Insider Art, waarin psychische problematiek centraal staat. In de expositie Insider Art worden dertien Nederlandse ‘outsider’ kunstenaars uitgelicht. Outsider Art is een kunststroming van veelal autodidactische kunstenaars die buiten de gangbare kaders van kunstwereld en maatschappij opereren en kampen met psychische problematiek. Het is pure kunst, recht uit het hart.

Nevenprogramma Insider Art: van outsider naar insider

Rondom de exposities organiseert de Koppelkerk tal van activiteiten – van lezingen en ervaringscafés tot workshops en discussieavonden – om psychische problematiek bespreekbaar te maken en hier meer openheid over te creëren, opdat mensen zich minder een buitenstaander (of outsider) voelen in het leven. Het project Insider Art wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Gemeente Aalten en de Active Health Foundation.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 30 oktober

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 15,-

Tickets: www.koppelkerk.nl

