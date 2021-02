In gesprek met zes partijen over de verkiezingen

Deel dit bericht

BREDEVOORT – In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, organiseert culturele vrijplaats de Koppelkerk op vrijdagavond 5 maart een Politiek Café. Moderator Jan Bart Wilschut gaat in gesprek met zes landelijke partijen over drie prangende thema’s: klimaat, de groeiende kloof tussen arm en rijk en het coronavirus. De avond is gratis te volgen via livestream.

Jan Bart Wilschut (politicoloog en oud-directeur Regio Achterhoek) gaat op vrijdag 5 maart in gesprek met Lisa Westerveld (GroenLinks), René Peters (CDA), Erik Haverkort (VVD), Loes ten Dolle (D66), Tobias Holtman (ChristenUnie) en Charlotte Brand (PvdA) over de naderende Tweede Kamer-verkiezingen. Alle sprekers zijn verkiesbaar en komen uit de provincie. Twee van hen zijn al kamerlid. Het gesprek vindt plaats in de Koppelkerk zonder publiek. Via livestream kan men de avond thuis volgen en vragen stellen.

Praktische informatie

Aanmelden voor de avond kan via www.koppelkerk.nl. Om de avond te volgen hoeft men geen apart programma te downloaden. Na aanmelding ontvangt men per e-mail een uitnodiging naar de livestream. Via de chatfunctie kan men vragen stellen naar aanleiding van de drie gespreksthema’s. De avond is tevens op een later moment terug te kijken via de website van de Koppelkerk.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: vrijdag 5 maart 2021

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: gratis

Aanmelden: www.koppelkerk.nl