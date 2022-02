Indie-folkband HEBE treedt op in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op zaterdag 12 maart treedt indie-folkband HEBE op in de Koppelkerk in Bredevoort. De nieuwe EP ‘Lifted The Weight’ van de uit Amsterdam afkomstige Hebe is een betoverende, persoonlijke reis door Hebe’s eigen ervaringen met angst, liefde, natuur en maatschappij. Met inspiratiebronnen als James Blake en Bon Iver balanceren de songs van de zangeres en songwriter tussen melancholie en kracht.

Wat te verwachten van deze indie-folkband? HEBE combineert volle, gelaagde harmonieën en een zacht melodische sound. Met haar warme, elegante stemgeluid vertelt ze haar verhaal, dat het midden houdt tussen melancholie en hoop.

Haar eerste single ‘Lifted in the weight’ schreef ze in de vroege ochtend thuis, nadat ze lang had wakker gelegen. “Ik ben vaak gevallen en heb gefaald op punten in mijn leven. Lang durfde ik dat niet toe te geven aan mezelf, uit angst om afgeschreven te worden. Nu besef ik dat vallen een onderdeel is van ieders weg. Ik ben door periodes van eenzaamheid en angst gegaan, maar door te volharden op mijn pad en ervaring op te doen, heb ik geleerd dat ik zelfredzaam ben en wil naar verbinding om de kracht van de ervaring te delen. Muziek is mijn vertaling.”

Haar debuut EP The Beginning (2015), haar tweede EP Tell Me (2017) en derde EP Cards On The Table (2020) kregen na release al aandacht in de vorm van premières via o.a. The 405, Noisey (Vice) en Keep It Underground en werden via Spotify in korte tijd meer dan een miljoen keer beluisterd. HEBE speelde met haar band bij NPO1 Vrije Geluiden, UK Mahogany Sessions en op Radio 1, 2 en 3. Verder trad ze op bij Theaterfestival De Parade, Tivoli Vredenburg en het Patronaat in Haarlem.

In 2017 en 2018 speelde HEBE op uitnodiging solo in London bij Metropolis Studios en Camden Assembly, waaruit twee tours met band volgden in Engeland en een tour in Duitsland. Nu is het tijd voor haar releasetour van haar nieuwste EP ‘Lifted The Weight’ (2022). In de Koppelkerk wordt de zangeres en songwriter begeleid op akoestische gitaar en piano.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 12 maart 2022

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: € 15,- excl. ticketkosten

Tickets: www.koppelkerk.nl

