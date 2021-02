Inkijkje in historische interieurs in de Achterhoek

Deel dit bericht

Jaarboek Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers gepresenteerd via livestream

BREDEVOORT – Op vrijdag 19 februari om 15.30 uur vindt vanuit de Koppelkerk in Bredevoort de digitale boekpresentatie plaats van het nieuwe Jaarboek Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Marlieke Damstra en Naomi Bisping spreken over het thema van het jaarboek: historische interieurs in de Oost-Achterhoek. De boekpresentatie kan gratis worden bijgewoond via de website van de Koppelkerk.

Historische interieurs

Het thema van het Jaarboek Achterhoek en Liemers staat in het teken van het historische interieur in de gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk. Gelders Genootschap doet in opdracht van de drie gemeenten onderzoek naar dit betekenisvolle onderdeel van ons erfgoed; niet alleen naar de interieurs zelf, maar ook naar de verhalen die deze interieurs ons vertellen. Het project krijgt door middel van dit jaarboek de kans om de eerste onderzoeksresultaten met een breed publiek te delen.

Het programma bestaat uit een introductie van Marlieke Damstra. Zij vertelt over het onderzoek en neemt u mee door een aantal artikelen uit het boek. Zij zal stilstaan bij het rijke interieur van de fabrikantenvilla De Vinkenburg aan de Misterstraat in Bredevoort, de ingetogen dokterswoning in Winterswijk die is ontworpen door de Larense (NH) architect Jan Rebel en het bijzondere eigen woonhuis in Lievelde dat de architect Gerard Schouten in 1958 voor zijn gezin ontwierp. Op deze manier krijgt u een bloemlezing over de ontwikkeling van het woonhuis van het einde van de 19e tot halverwege de 20e eeuw.

Naomi Bisping vertelt vervolgens over haar bijdrage aan het jaarboek over de ontwikkeling van het Oost-Achterhoekse boerderij-interieur. Aan de hand van veel beeldmateriaal gaat zij in op de verschillende manieren waarop het boerderij-interieur door de tijd heen werd vormgegeven. Het Gelders Genootschap is tijdens het veldwerk verrassend veel authentieke schouwen, keitjesvloeren, tegeltableaus en bijzondere wandafwerkingen tegengekomen. Boerderijen met namen als Vardink, Pillen, Het Luikenhuis en Caspershuus zullen voorbijkomen.

Kennispartners

Voor het slagen van het project is de inbreng van lokale kennis van groot belang. Daarom werkt het Genootschap nauw samen met historische verenigingen en lokale organisaties. Naast de Provincie Gelderland zijn ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Radboud Universiteit Nijmegen en Cibap: vakschool voor verbeelding bij het project betrokken.

Boekverkoop

Aan de hand van de diverse artikelen, die zeer rijk zijn geïllustreerd, wordt de lezer letterlijk een inkijkje gegund in de vele nog in het onderzoeksgebied aanwezige authentieke interieurs van particuliere woonhuizen, boerderijen, fabrieken, cafés en winkels; sommige zeer oud, andere van net na de Tweede Wereldoorlog.

Het Jaarboek is te koop via het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, www.achterhoekseboeken.nl en in de regionale boekhandel. De prijs is € 19,95. De publicatie van het Jaarboek is mogelijk gemaakt door de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting.

Datum: vrijdag 19 februari 2021

Aanvang: 15.30 uur

Kosten: gratis

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Locatie: www.koppelkerk.nl