Internationale Boekenmarkt Bredevoort

BREDEVOORT – Zondag 28 augustus vindt de Internationale Augustus Boekenmarkt plaats in boekenstadje Bredevoort. Diverse Nederlandse en Duitse boekhandelaren bieden hun boeken aan. Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen boekenliefhebbers hun hart ophalen op het buitenterrein van de Koppelkerk.

In de Koppelkerk zijn op deze dag twee exposities te bezoeken. In de kerkzaal is de expositie ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’ te bezichtigen, waarin het werk wordt getoond van toonaangevende kunstenaars waaronder Silvia B., Anya Janssen, Marlene Dumas en Wies de Bles. Om 14.00 en 15.00 uur wordt er een rondleiding aangeboden door de expositie. In de bovenzaal is het Pop Up Museum van de liefde te zien, waarin zeventien kunstenaars met hun werk de staat van de liefde laten zien.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 28 augustus

Tijd: 10.00 -17.00 uur

Entree boekenmarkt: vrij

Reserveren: www.koppelkerk.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....