Internationale boekenmarkt strijkt neer bij de Koppelkerk in Bredevoort

BREDEVOORT – Op zondag 24 augustus wordt het buitenterrein van de Koppelkerk opnieuw omgetoverd tot een paradijs voor boekenliefhebbers. Tijdens de internationale Augustus-boekenmarkt presenteren Nederlandse en Duitse boekhandelaren een breed aanbod, variërend van zeldzame uitgaven tot populaire bestsellers.

Bezoekers kunnen tussen 10.00 en 17.00 uur snuffelen tussen literatuur, poëzie, reisboeken, stripboeken, kinderboeken, kunstboeken, oude tijdschriften en ansichtkaarten. De markt heeft een duidelijk internationaal karakter, met handelaren en boeken uit onder meer Duitsland.

De boekenmarkt wordt vijf keer per jaar georganiseerd door Bredevoort Boekenstad en is gratis toegankelijk.

📍 Locatie: Buitenterrein Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

ℹ️ Meer informatie: boeken-bredevoort.nl

