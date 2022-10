Internationale Opruimingsboekenmarkt in Bredevoort

BREDEVOORT – Zondag 23 oktober vindt de Internationale Opuimingsboekenmarkt plaats in boekenstadje Bredevoort. Diverse Nederlandse en Duitse boekhandelaren bieden hun boeken tegen sterk gereduceerde tarieven aan. Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen boekenliefhebbers hun hart ophalen op het buitenterrein van de Koppelkerk.

In de Koppelkerk zijn op deze dag twee exposities te bezoeken. In de kerkzaal is de expositie ‘Mystiek Licht’ te bezichtigen. Het thema ‘Mystiek licht’ is vormgegeven door zeven kunstenaars, die sinds 2019 samen opereren onder de naam Rende7vous. Ze zijn bijna allemaal werkzaam in de Achterhoek en werken in verschillende disciplines: schilderen, fotograferen, beeldhouwen en installeren. Hun werk is sereen, ingetogen en verstild. Het nodigt uit tot overdenken en het ervaren van schoonheid en troost.

Om 14.00 en 15.00 uur wordt er een rondleiding aangeboden door de expositie. Daarnaast is de bovenzaal van de Koppelkerk het werk van kunstenaar Jaap de Jonge te zien. Tot en met 27 november worden diverse tekeningen en grafische werken van hem getoond. De entree van de Koppelkerk bedraagt € 6,- (inclusief kop koffie/thee en eventuele rondleiding). De boekenmarkt is gratis te bezoeken.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 23 oktober

Tijd: 10.00 -17.00 uur

Entree boekenmarkt: vrij

Entree exposities: €6,- incl. kop koffie/thee

