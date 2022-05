Internationale Pinkster Boekenmarkt bij de Koppelkerk

BREDEVOORT – Tweede Pinksterdag is het weer tijd voor de Internationale Pinkster Boekenmarkt in Bredevoort. Op deze dag – maandag 6 juni – bieden deze dag een groot aantal Nederlandse én Duitse boekhandelaren hun boeken aan. De boekenmarkt vindt plaats op het buitenterrein van de Koppelkerk.

Op Tweede Pinksterdag zijn in de Koppelkerk tevens twee exposities te bezoeken. In de kerkzaal is de expositie ‘Vrijheid, Gelijkheid, Eigenheid’ te zien waarin het werk wordt getoond van diverse vrouwelijke en transgender kunstenaars, die – wars van traditionele rolpatronen – hun eigen weg gaan. Om 14.00 uur en 15.00 uur wordt een rondleiding door de expositie aangeboden. In de bovenzaal exposeert de Duitse kunstenaar Günter Wagner met diverse objecten en installaties. De entree voor de exposities bedraagt € 6,- incl. koffie of thee. De boekenmarkt is vrij toegankelijk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: maandag 6 juni 2022

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Entree boekenmarkt: vrij

