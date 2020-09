Islam en christendom met elkaar in gesprek in de Koppelkerk

BREDEVOORT = De één moslim, de ander christen. Enis Odaci en Herman Koetsveld. Voorbij het gepolariseerde wij-zij denken bouwen ze bruggen waarin ze uitgaan van een gemeenschappelijke grond onder beide geloven. Zaterdag 19 september spreken ze in de Koppelkerk in Bredevoort.

Herman Koetsveld is predikant (PKN), cultuurtheoloog en dichter. In 2009 schreef Herman een weerwoord tegen Wilders, die met het christendom in de binnenzak de samenleving opdeelde in een wij en een zij. Herman nam stelling: iedereen is drager van Gods geest. Dit nodigt en daagt ons uit om nieuwsgierig te zijn naar elkaar.

Enis Odaci is moslim, publicist en reli-ondernemer. Enis was onder de indruk van Hermans stellingname tegen Wilders en nam contact op. Na 9/11 zag Enis de verandering in de samenleving en hij besloot met publicaties, lezingen en samenwerking een genuanceerde stem te vertolken. Zijn stelling: de grond onder onze voeten is één.

Beiden geloven in taal van vertrouwen. Met harde, kwetsende taal is het eenvoudig om mensen uit te sluiten. Maar met een taal van vertrouwen, waarbij het uitgangspunt is dat de ander ertoe doet, ontstaat er ruimte. In die ruimte wordt het mogelijk om de meest lastige vragen open en respectvol met elkaar te bespreken.

In de Koppelkerk vertellen ze zaterdag 19 september over hun afzonderlijke bezoeken aan acht verschillende geloofsgemeenschappen, waaronder een Benedictijns klooster, de Ahmadiyya moslimgemeenschap, een Gereformeerde Gemeente en een islamitische LHBT-organisatie. Het leidde tot opmerkelijke ontmoetingen en onverwachte momenten van bezinning en inspiratie, maar vanzelfsprekend ook tot momenten van schuring. De bezoeken riepen diverse hedendaagse maatschappelijke, politieke en vooral persoonlijke vragen op. Koetsveld en Odaci tekenden hun ervaringen op in het boek ‘Spiegelreis. Een moslim en christen op reis door elkaars geloof’, dat op de avond in de Koppelkerk verkrijgbaar is in de pauze.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 19 september

Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: : € 12,- (pp duoticket) € 16,- (pp single ticket))

Tickets: www.koppelkerk.nl

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden...