Jaarexpositie cursisten Robert Jansen in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Van 7 maart tot en met 13 april vindt de jaarexpositie plaats van de cursisten van kunstschilder en docent Robert Jansen. Allen volgden afgelopen jaar een schildercursus bij hem in de Koppelkerk.

Zo’n veertig cursisten – van beginners tot gevorderden – tonen hun beste werk dat zij in het afgelopen seizoen in het atelier van de Koppelkerk maakten onder leiding van Robert Jansen. Een boeiende tentoonstelling met zo’n 60 schilderijen in allerlei stijlen en technieken.

De expositie wordt zaterdag 7 maart om 11.00 uur geopend door Sylvia Heijnen, directeur van de Koppelkerk. De expositie is tot en met 13 april gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de Koppelkerk.

Docent Robert Jansen is op zaterdagmiddag 7 maart en maandagmiddag 13 april (2e Paasdag) aanwezig om vragen te beantwoorden. Het nieuwe seizoen schildercursussen in de Koppelkerk start half september.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Looptijd expositie: 7 maart t/m 13 april

Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur

Toegang: gratis