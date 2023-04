Jamsessie met Jazz and Blues in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Zondagmiddag 30 april is er weer een jazz jamsessie in de Koppelkerk. De band Jazz and Blues (JAB) uit Vreden en omstreken leidt de sessie in. Daarna worden andere muzikanten van harte uitgenodigd mee te spelen tijdens de jamsessie. Entree is gratis, maar een vrije gift voor de band wordt op prijs gesteld.

Jab startte oorspronkelijk als trio, breidde uit tot kwartet in 2000 en bestaat nu inmiddels al weer een aantal jaren uit maar liefst 6 personen: zang, elektrische gitaar, keys, saxofoon, bas en drums. Zangeres en muzikanten komen uit verschillende muzikale hoeken, maar hebben de liefde voor swingende jazz gemeen. Hun gezamenlijk motto is dat van Duke Ellington: ”It don’t mean a thing if it ain’t got thtat swing”.

JaB maakt al jaren deel uit van de jazzscene in het westen van Münsterland en het aangrenzende Nederland, met o.a. optredens op het Jazzfest Gronau, in de Hot Jazz Club in Münster en in het Jazzpodium de Tor in Enschede. JaB speelt sinds 1995 mainstream jazz, swing, latin en blues en is al eerder met veel succes in de Koppelkerk te zien geweest.

Op 30 april is JAB de basisband bij de jazz-jam-sessie in de Koppelkerk. Zoals gebruikelijk start JAB, waarna in het sessie-deel overige muzikanten kunnen aansluiten. De nadruk zal liggen op jazz uit de swing-periode, maar ook bop en funknummers en verrassingen zijn niet uit te sluiten.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 30 april

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Entree: vrije gift

