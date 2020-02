Jamsessie met Scopar in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Het is zondagmiddag 23 februari weer tijd voor een jazz jamsessie in de Koppelkerk. De band Scopar leidt de sessie, maar ook andere muzikanten worden van harte uitgenodigd mee te spelen tijdens de jamsessie. Een vrije gift voor de band wordt op prijs gesteld.

Scopar bestaat uit Marton Mengerink op gitaar, Carlo Fles op bas, Bert Weevers op saxen en bij gelegenheid Willem als drummer. Scopar speelt een eclectische mix van de lekkerste nummers uit de bebop, hardbop, latin, swing, souljazz, fusion en funk.

Marton, Carlo en Bert kennen elkaar o.a. van het JW Copple Collective en talloze jamsessies. Toen Bert werd gepolst voor een optreden op de vrijwilligersdag van Vluchtelingenwerk Oost Nederland in Arnhem, werd Scopar geboren. Met Willem op drums erbij is Scopar een kleine, wendbare, energieke en swingende band die lekkere moderne jazz speelt van Johan Scofield tot Charly Parker. Als luisteraar zul je daarbij moeilijk kunnen stilzitten.

Op 23 februari is Scopar de basisband bij de jazz-jam-sessie in de Koppelkerk. Zoals gebruikelijk start Scopar met hun vieren, waarna in het sessie-deel overige muzikanten kunnen aansluiten. De nadruk zal liggen op hardbop en funknummers.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 23 februari

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Entree: vrije gift