Jan Brokken te gast in Literair Café Bredevoort

BREDEVOORT – Schrijver Jan Brokken verwierf internationale faam met zijn grensverleggende boeken zoals ‘De rechtvaardigen’, ‘De vergelding’ en ‘Baltische zielen’. Op vrijdag 18 februari is de schrijver te gast in het Literair Café in de Koppelkerk in Bredevoort. Adrian Borggreve gaat met hem in gesprek. De avond is zowel live, als online via livestream bij te wonen.

Jan Brokken (1949) is schrijver van romans, reisverhalen en literaire non-fictie. Hij debuteerde met ‘De provincie’ en schreef onder andere ‘De regenvogel’, ‘De blinde passagiers’, ‘De droevige kampioen’, ‘Mijn kleine waanzin’, ‘Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin’ en ‘In het huis van de dichter’. Werk van Jan Brokken is in veertien talen uitgebracht, met groot succes in Duitsland en Italië. Drie van zijn boeken zijn verfilmd, twee worden dat. Als schrijver heeft hij internationale faam verworven. Met ‘Baltische zielen’ schreef hij een baanbrekend en grensverleggend boek, met ‘De vergelding’, ‘De Kozakkentuin’ en ‘De rechtvaardigen’ bewees hij zich opnieuw als een verteller van formaat.





Van Nederland naar de Cariben

Brokken groeide op in het Zuid-Hollandse Rhoon, studeerde Journalistiek in Utrecht en Bordeaux, ging reizen, trouwde met een Française en schreef romans waarin de plaatsen waar hij kwam het decor vormden voor zijn boeken. Januari 2020 kwam zijn boek Stedevaart uit: 22 steden aan de hand van 22 markante persoonlijkheden: beeldend kunstenaars, schrijvers, componisten, architecten, geleerden of een boekbinder. September 2020 verscheen Het eiland van Jean Rhys: waarin Brokken het Caribische eiland Dominica bezoekt. Zijn meest recente werk (februari 2021) is De Tuinen van Buitenzorg waarin hij op zoek gaat naar de geschiedenis van zijn moeder, die in 1935 naar Nederlands-Indië verhuisde en in 1947 terugkeerde naar een verwoest Nederland.

Een reis door boeken en plaatsen

Adrian Borggreve interviewt Jan Brokken deze avond in de Koppelkerk. Het wordt een levendig gesprek met name over de plekken waar Brokken woonde, de boeken die hij daar schreef en de betekenis van muziek in zijn leven. Van zijn jeugd in Rhoon naar het Amsterdam van de jaren 70-80 en zijn bijzondere vriendschap met pianist Youri Egorov: In het huis van de dichter. In 1992 verhuist Brokken naar het Caribische gebied en schreef onder andere de op Curaçao spelende roman De droevige kampioen, recent verfilmd en op TV uitgezonden. Door de geschiedenis van de Caribische muziek te achterhalen, probeerde hij de wortels van de Antilliaanse samenleving bloot te leggen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 18 februari 2022

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 12,50 zaalticket / € 10,- livestream (excl. ticketkosten)

Reserveren: www.koppelkerk.nl

