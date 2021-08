Jaren ’50-dag bij de Koppelkerk

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Op vrijdag 10 september gaan we terug naar jaren vijftig bij de Koppelkerk in Bredevoort. Wat zoal te verwachten bij de Koppelkerk, die zelf ook uit de wederopbouwtijd stamt? Een jaren ’50 escaperoom in een omgebouwde SRV-bus, een drietal lezingen van kunsthistorica Maria Driessen over de architectuur, het straatbeeld, de mode en het huishouden van de jaren vijftig, workshops speelgoed maken en marktkraampjes met een retro assortiment. En op de achtergrond klinken er natuurlijk jaren ’50 deuntjes!

Wederopbouwperiode in de Achterhoek

Met het project ‘Een nieuwe tijd’ hebben elf Achterhoekse gemeenten de handen ineengeslagen om het erfgoed uit de wederopbouwperiode in de Achterhoek onder de aandacht te brengen. Een project waarin de verhalen en de tijdgeest van deze periode centraal staan, maar waar ook een brug wordt geslagen naar de opgaven van nu. Zo verscheen het boek ‘Noo kriege wi’j het baeter’ over de wederopbouwperiode in de Achterhoek van Annegreet van Bergen (schrijfster van de bestseller Gouden Jaren) en werd een SRV-wagen omgebouwd tot een escaperoom en een kleine expositie in jaren ’50-stijl. Op vrijdag 10 september is deze SRV-wagen te bezoeken op het buitenterrein van de Koppelkerk.

De jaren vijftig binnen en buiten

Maar ook met verschillende korte lezingen over architectuur, straatbeeld, auto, interieurs, toegepaste kunst, mode, en huishoudelijke apparatuur wordt vrijdag 10 september stilgestaan bij de jaren ’50 bij de Koppelkerk. Kunsthistorica Maria Driessen houdt onder de titel ‘De jaren vijftig binnen en buiten’ drie korte lezingen tussen 13.00 en 15.30 uur.

Workshops speelgoed maken

De jaren vijftig waren jaren van schaarste, maar ook van optimisme en creativiteit. Met de materialen die voorhanden waren probeerde men er het beste van te maken. Zo ook bij het maken van speelgoed: van een simpel stuk of oude kleding maakte je een tol of een pop. Vrijdagmiddag 10 september laten we ons door de jaren vijftig inspireren en maken ons eigen stuk speelgoed van gerecycled materiaal. Om 13.30 uur is er een kinderworkshop voor de groepen 1 t/m 4 van de basisschool, en om 15.00 uur een workshop voor de groepen 5 t/m 8. De workshop worden gegeven door educatiemedewerkers van de Koppelkerk. Reserveren voor de workshops is gewenst.

Retro markt

Naast al deze activiteiten kunnen bezoekers ook een kleinschalige retro markt bezoeken. Brocante, retro en vintage spulletjes: dat is het aanbod van de marktkraampjes op het buitenterrein van de Koppelkerk. Zelf ook meedoen aan de markt? Er zijn nog wat plekken beschikbaar op de retro markt! Meer informatie over de dag en deelname aan de markt is te vinden op www.koppelkerk.nl/ jarenvijftigdag.

De dag wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Aalten.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 10 september

Tijd: 11.00 – 17.00 uur

Entree: gratis

Inschrijven retro markt: info@koppelkerk.nl