Jazz in de Koppelkerk met Ewout Dercksen en The Bobs

BREDEVOORT – Jazztrio The Bobs treedt zaterdag 14 januari op in de Koppelkerk in Bredevoort. Saxofonist Ewout Dercksen zal samen met drummer Wim de Vries en contra bassist Taeke Stol deze avond eigen composities spelen. Dit doen ze met veel energie, hecht samenspel en muzikale experimenten.

Op initiatief van Ewout Dercksen is het jazztrio in 2015 begonnen. Wat aanvankelijk begon als een oefenband werd al snel een vehikel voor muzikale experimenten. De muziek is avontuurlijk maar nooit ontoegankelijk. Sterke melodieën en duidelijke structuur in de muziek zorgen ervoor dat de luisteraar steeds geboeid blijft. Improvisatie en gecomponeerde muziek lopen daarbij naadloos in elkaar over.

The Bobs

De drie muzikanten hebben allen een rijke carrière als jazzmuzikant. Ewout Dercksen heeft meerdere CD’s uitgebracht met verschillende bezettingen en vooral eigen composities. Hij is afkomstig uit Aalten en heeft de eerste jazz-ervaringen opgedaan bij de Winterswijkse jazzvereniging Jazzewind. Na zijn studie aan het Arnhems conservatorium is hij in Arnhem blijven wonen. De andere leden van de band komen uit omgeving Arnhem en Nijmegen en hebben allen hun sporen in de jazzmuziek meer dan verdiend. Zo is Wim de Vries door de Slagwerkkrant in 2016 uitgeroepen tot beste jazzdrummer in de Benelux en ook Taeke Stol heeft met diverse formaties albums uitgebracht.

The Bobs zijn geen onbekenden bij de Koppelkerk. In november 2016 trapte Ewout Dercksen met The Bobs de tweemaandelijkse jazzconcerten in de Koppelkerk af en ook in januari 2018 waren zij in de Koppelkerk te zien.

Praktische informatie

Op zaterdag 14 januari laten The Bobs hun muzikale talent in de Koppelkerk klinken. Het concert begint om 20.30 uur en kost €15,- exclusief servicekosten. Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.koppelkerk.nl

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 14 januari

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: €15,- (excl. servicekosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

