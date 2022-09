Jazz op het podium van de Koppelkerk

BREDEVOORT – Het muzikale en jonge talent Ella Zirina komt op zaterdag 8 oktober met haar band optreden in de Koppelkerk in Bredevoort. De jazzgitarist en componiste uit Letland is een echte gitaarvirtuoos met een eigen stijl. Met haar composities, opgebouwd uit melodische improvisaties, weet ze een persoonlijke en emotionele klankomgeving te creëren.

Gitaarvirtuoos

Het spel van Zirina is beïnvloed door muzikanten als Led Zeppelin, Joni Mitchell, Alexander Scriabin en Bill Evans. Ze heeft een passie voor verschillende texturen en klankkleuren, en weet met haar Gibson haar rijke innerlijke beleveniswereld naar voren te brengen in een volle en goed geconcentreerde gitaarsound. Ze weet met haar muzikaliteit telkens weer een sublieme performance te geven.

Ella Zirina (1997) studeerde tot haar 17e piano, maar schakelde daarna al snel over op de gitaar. Ze vervolgde haar muzikale reis naar Amsterdam waar ze met de hoogste onderscheiding de bachelor Jazz afrondde. Momenteel volgt ze een masteropleiding. Ze speelde al samen met getalenteerde muzikanten als Jesse van Ruller, Reinier Baas, Ben van Gelder en Tineke Postma.

Ella Zirina Trio

In de Koppelkerk zal Ella Zirina haar muzikale talent tonen in samenspel met William Barret op de contrabas en Tim Hennekes op de drums. Het drietal heeft elkaar leren kennen tijdens hun studie aan het Conservatorium van Amsterdam. De leden van Ella Zirina Trio laten hun muzikale karakters met elkaar verweven wat resulteert in een mix van rijke en kleurrijke composities.

Afgelopen jaar won Ella Zirina Trio de wereldwijde competitie ‘Virtual Jazz Club’ in de categorie ‘Under 25’.

De leden van het Ella Zirina Trio laten hun muzikale talent horen op zaterdagavond 8 oktober om 20.30 uur in de Koppelkerk in Bredevoort. Tickets zijn verkrijgbaar via www.koppelkerk.nl en kosten €15,- (exclusief Ticketkosten). De zaal gaat om 20:00 uur open.

