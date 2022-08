Jazz: Quintet van Loek van den Berg

BREDEVOORT – Op zaterdag 20 augustus maken de vijf leden van het Loek van den Berg Quintet een muzikale reis in de Koppelkerk met hun verhalende composities, passie en improvisaties. De jonge talenten laten hun eigen stijl horen, die wordt gekenmerkt door melodische lijnen en een melancholische sfeer.

Loek van den Berg

Naamgever van dit jazz-vijftal is de Rotterdamse saxofonist en componist Loek van den Berg.

De saxofonist speelt in groepen die in hun repertoire uiteenlopen van moderne jazz tot wereldmuziek. Voor zijn eigen vijftal componeert hij verhalende stukken, met melodieuze en vertellende lijnen, die een melancholische sfeer neerzetten. Met zijn quintet stond Van den Berg in 2018 voor het eerst op het podium. Inmiddels hebben de jazzmusici al over de hele wereld opgetreden.

De bezetting op het podium in Bredevoort kent drie nationaliteiten. Naast de drie Nederlanders spelen de Oostenrijkse pianist Aseo Friesacher en de Belgische trombonist Nathan Surquin mee. De ritmesectie bestaat uit bassist Cas Jiskoot en drummer Willem Romers.

“Lyrische jazz en zware grooves”

Het Loek van den Berg Quintet heeft in de korte tijd van zijn bestaan een herkenbare, eigen speelstijl ontwikkeld. Zoals ze het zelf uitdrukken: ‘Lyrical jazz and heavy grooves.’ In hun nummers is volop ruimte voor eigen interpretatie en improvisatie.

Op het podium van de Koppelkerk wordt door het Loek van den Berg Quintet het nieuwe album Wayfarer gepresenteerd. ,,Het is een beeldend, verhalend album’, zegt de saxofonist zelf, ‘waarbij de composities je meenemen op de verschillende reizen die ik heb gemaakt.”

De muzikale reis van deze musici begint voor het Achterhoekse publiek op zaterdagavond 20 augustus om 20.30 uur in de Koppelkerk in Bredevoort. Tickets zijn verkrijgbaar via www.koppelkerk.nl en kosten €15,- (exclusief Ticketkosten). De zaal gaat om 20:00 uur open.

