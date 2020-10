Jazzconcert in de Koppelkerk met Muti Marane

BREDEVOORT – Op zaterdag 7 november staat de jazzact Muti Marane op het podium in de Koppelkerk. De kerkzaal van de Koppelkerk wordt op die avond weer omgebouwd tot sfeervolle jazzclub met bediening aan tafel, terwijl Muti Marane hedendaagse jazzmuziek ten gehore brengt.

Muti Marane is de band die rondom trompettist Jurgen Scholtanus is gevormd en is ontstaan tijdens Jurgens studie aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle. Muti Marane speelt hedendaagse jazzmuziek, geïnspireerd door artiesten als Ibrahim Maalouf, Mathias Eick, Ben Wendel en Will Vinson. Maar ook de oude jazzmeesters worden niet geschuwd, zoals Dizzy Gillespie, Chet Baker en Freddie Hubbard.

Jurgen Scholtanus verzorgt de composities, waarin improvisatie, groove en interactie een grote rol spelen. Hij is de trompettist in Muti Marane. Samen met pianist Dani Brands, bassist Deborah Slijkhuis, drummer Moren Maugliani en percussionist en vocalist Chalina Smit speelt hij zijn hedendaagse jazzcomposities.

Een concert bezoeken in de Koppelkerk is een echt avondje uit. In de sfeervolle ambiance van de hoge kerkzaal, de tafels en stoelen op anderhalve meter afstand met intieme verlichting op de tafeltjes, wordt de sfeer opgeroepen van een jazzclub. Vrijwilligers brengen de bezoekers voor het concert naar hun persoonlijke plek. De bestellingen worden door hen aan tafel opgenomen en geserveerd. Deze setting maakt dat een concert intiem en persoonlijk is, zonder in te boeten aan gezelligheid en samen genieten.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 7 november

Tijd: 20:30 uur (zaal open om 20:00 uur)

Entree: vanaf € 15,- per persoon (bij duoticket)

Tickets: www.koppelkerk.nl