Jazzconcert Wald & Wiesen in Vestingpark Bredevoort

BREDEVOORT – Op zaterdagavond 30 augustus treedt de band Wald & Wiesen op in het Vestingpark in Bredevoort. Het concert maakt deel uit van het grensoverschrijdende project Jazz unites Euregio, waarin Nederlandse en Duitse musici samenwerken om traditioneel repertoire in een nieuw jasje te steken.

Vier ervaren jazzmusici – Jan Wessels (trompet), Sebastian Altekamp (piano), Ruud Ouwehand (bas) en Sebastian Netta (drums) – vormen samen de Euregio Band. Zij bewerken volksliederen van beide zijden van de grens tot vernieuwende jazzcomposities, waarin improvisatie en culturele uitwisseling centraal staan. Het resultaat is een energiek en eigentijds repertoire dat de verbondenheid tussen Nederland en Duitsland muzikaal voelbaar maakt.

Bezoekers worden actief betrokken bij de uitvoering. Er mag meegezongen worden en via een QR-code zijn de teksten tijdens het concert beschikbaar.

Het optreden in Bredevoort is onderdeel van een reeks van tien concerten in de grensregio. Bij sommige uitvoeringen sluiten gastmusici aan die een bijzondere band hebben met de streek.

Praktische informatie

Locatie: Vestingpark Bredevoort, entree naast de Heerlyckheid op ’t Zand

Datum: zaterdag 30 augustus 2025

Aanvang: 19.30 uur (toegang vanaf 19.00 uur)

Entree: gratis, vrijwillige gift welkom

Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

Meer informatie over het project is te vinden via: wuw-konzerte.de/jazz-unites-euregio-25.

