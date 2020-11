Kathleen Ferrier te gast in online VPRO Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Vorige week publiceerde deze krant al het bericht met de informatie over de VPRO Tegenlicht Meet Up vanuit de Koppelkerk in Bredevoort op 20 november onder de titel ‘Diversiteit is niet zwart-wit. Na verschijning van dit artikel zijn de laatste twee gasten bekend geworden die zullen deelnemen aan de VPRO Tegenlicht Meet Up die via Zoom online plaatsvindt. Naast de in het eerdere bericht al vermelde Anthony Mucheru en Naima el Moussati, is Kathleen Ferrier te gast.

Kathleen Ferrier

Kathleen Ferrier is de dochter van Johan Ferrier – de eerste president van Suriname na de onafhankelijkheid Als Tweede Kamerlid namens de CDA werkte Kathleen Ferrier aan haar doelstelling om gelijkheid te realiseren voor iedereen, ook kansengelijkheid. Zij is daarnaast een regelmatig vertegenwoordiger over migratie voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Verenigde Naties.

Nu doceert zij Spaans-Amerikaanse taal en cultuur en Gender en politiek. Daarnaast geeft zij gastlessen aan de University for Women in Bangladesh en is ze ambassadeur voor de Mekong Club, die vecht tegen de georganiseerde moderne slavernij.

VPRO Tegenlicht Meet Up over Diversiteit is niet zwart-wit

In de online VPRO Tegenlicht Meet Up discussieavonden serie in de Koppelkerk in Bredevoort, staat op vrijdag 20 november racisme en discriminatie centraal, vanuit diversiteit en gelijke behandeling. De Meet Up vindt online via Zoom plaats vanaf 19.00 uur. Aanmelden en meedoen is gratis en kan via de website van de Koppelkerk.

In de VPRO Tegenlichtuitzending ‘De post-racistische planeet’ van 4 oktober 2020, wordt het bereiken van een ideaalbeeld van vanzelfsprekende gelijkwaardigheid in een diverse wereld belicht van verschillende kanten. De vraag die daarbij centraal staat, is: “Is gelijkheid voor iedereen een utopie?” De uitzending kijkt onder anderen mee in het gezin van programmamaker Ikenna Azuike, samen met zijn vrouw Mette in de opvoeding van hun kinderen worstelt met het wel of niet bespreekbaar maken van racisme.

De uitzending kijkt op individueel niveau naar wat discriminatie met een mens doet. Belangrijk is ook wat het doet voor omstanders, die niet zelf onderdeel zijn van uitsluiting of beoordeling, omdat ze tot een normgroep behoren.

In de VPRO Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk gaat moderator Jan Wijbrans in gesprek met verschillende gasten over hoe in Nederland of de Achterhoek over racisme wordt gedacht en waar men tegenaan loopt en wat we hier kunnen doen om diversiteit te omarmen. Of discrimineert de Achterhoeker helemaal niet?

Op vrijdag 20 november wordt eerst vanaf 19.00 uur de Tegenlichtuitzending ‘De post-racistische planeet’ online uitgezonden. Vanaf 20.00 uur start het gesprek met bovenstaande gasten en deelnemers onder gespreksleiding van Jan Wijbrans.

De Meet Up vindt plaats via het online platform Zoom en is op iedere willekeurige plek met internetverbinding te volgen via laptop, tablet, computer of mobiele telefoon na aanmelden via de website van de Koppelkerk. Deelname aan de Meet Up is gratis, maar een vrije gift is van harte welkom.