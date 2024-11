Kenniscafé Bredevoort: Ruud van Dijk over de Amerikaanse verkiezingen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BREDEVOORT – De wereld kijkt met grote interesse naar de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen. Op vrijdag 6 december 2024 reflecteert historicus en Amerika-expert Ruud van Dijk tijdens een Kenniscafé in de Koppelkerk op de uitslag en de betekenis ervan voor de democratie in de VS.

Onderwerp: Trump nieuwe president

De verkiezingen van 5 november 2024 waren de eerste na de herverdeling van kiesmannen op basis van de volkstelling van 2020. Begrijpen wij in Nederland eigenlijk hoe dit systeem werkt? Wat betekent de uitslag – met Donald Trump als aankomende president – voor de democratie en internationale relaties?

Van Dijk, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Koude Oorlog en internationale betrekkingen, neemt bezoekers mee in de politieke dynamiek van de VS en beantwoordt vragen zoals: Is de democratie in goede handen?

Over de spreker

Ruud van Dijk studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de University of Kansas. Hij promoveerde aan Ohio University en werkte ruim 20 jaar in de VS als historicus, docent en onderzoeker. Sinds 2008 is hij universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en schrijft hij regelmatig opiniestukken over internationale politiek.

Praktische informatie

Locatie : Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort Datum : Vrijdag 6 december 2024

: Vrijdag 6 december 2024 Tijd : Aanvang om 20:00 uur (deuren open om 19:30 uur )

: Aanvang om (deuren open om ) Entree : €10,00 (voorverkoop, excl. servicekosten) €12,50 aan de deur

: Tickets en aanmelden: Via www.koppelkerk.nl/agenda

