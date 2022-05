Kenniscafé: cardioloog Angela Maas spreekt in de Koppelkerk over het vrouwenhart

BREDEVOORT – Het vrouwenhart, maar eigenlijk het hele vrouwenlichaam, krijgt in de geneeskunde nog niet de aandacht die het verdient. Mannen zijn namelijk vaak de norm voor hoe er naar hart- en vaatziekten wordt gekeken. Daardoor wordt een hartafwijking, hartfalen of een hartinfarct bij vrouwen vaak te laat ontdekt. Angela Maas, cardioloog en gespecialiseerd in vrouwenharten, brengt hier verandering in. Op vrijdag 3 juni geeft ze een lezing in de Koppelkerk over het vrouwenhart.

Verschil mannen en vrouwen

Prof.dr. Angela Maas van het Radboudumc uit Nijmegen weet na jarenlang onderzoek waar ze het over heeft: er is een andere blik nodig om naar klachten van vrouwen te kijken.

Er is veel te weinig aandacht besteed aan de verschillen in klachten tussen mannen en vrouwen.

Volgens Maas hebben we van oudsher altijd gedacht dat een hartinfarct iets van mannen was. De klachten van vrouwen zijn vaak vager en anders en daarom niet als zodanig herkent. Hun klachten werden door mannelijke artsen toegeschreven aan overgangsklachten of gezeur. ,,De dokter denkt nog teveel uit het mannelijke perspectief”, stelt Angela Maas. ,,We gooien teveel geld over de balk, omdat we bij de diagnostiek vrouwen langs de mannelijke meetlat leggen, dat is jammer. We worden opgevoed met vooroordelen, dat zit diep verankerd in de beroepsgroep. Patiënten, vrouwen, zeggen in de spreekkamer dat ze om hun klachten uitgelachen zijn, niet serieus genomen. ”

Angela Maas

Angela Maas was de eerste cardioloog met een spreekuur voor vrouwen en de eerste hoogleraar cardiologie voor vrouwen in Nederland (Radboudumc). Als expert in hart- en vaatziekten bij vrouwen onderzoekt ze het verschil in mannen- en vrouwenharten. Ze kijkt naar de rol die de vrouwelijke hormonen op het vasculaire systeem hebben. Ze wordt daarom ook wel een cardiofeminist genoemd.

Hoewel Angela Maas zich vooral richt op vrouwenharten en de algemene risicofactoren, kijkt ze steeds breder. Zo betrekt ze ook de sociaal-maatschappelijke context erbij. Ze ziet het vrouwenhart als belangrijke eerste stap naar een betere zorg voor elke patiënt.

Angela Maas zal in het Kenniscafé uitgebreid ingaan op het verschil in klachten tussen mannen en vrouwen, de risicofactoren op een hartinfarct bij vrouwen, over de menopauze en andere vrouwspecifieke risicovariabelen, een falende hartspier en versleten hartkleppen, hartschade bij borstkanker en hartritmestoornissen.Ook belicht zij de nieuwe aanpak, die in het Radboudumc wordt toegepast.

Gendergelijkheid

De lezing van Angela Maas is onderdeel van het nevenprogramma van de expositie ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’, die van 27 mei tot en met 4 september 2022 te zien is in de Koppelkerk. In de expositie wordt het werk getoond van vijftien vrouwelijke kunstenaars die buiten heersende rolpatronen durven te stappen.

Aan de expositie is een breed nevenprogramma gekoppeld, zoals een lezing van schrijver Splinter Chabot, een Meet Up over gendergelijkheid, een scholenprogramma, een lezing over financiële gelijkheid en een kunstgeschiedeniscursus over vrouwen in de kunst.

Met de expositie en het brede nevenprogramma probeert de Koppelkerk bewustwording te creëren rondom een rechtvaardige wereld waarin iedereen mag en kan zijn die hij of zij wil zijn en als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 3 juni

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 10,- excl. servicekosten

Tickets: www.koppelkerk.nl

