Kenniscafé: Het ontstaan van het Winterswijkse landschap

BREDEVOORT – Fotograaf Hans Hendriks en geoloog Rob Hartmans geven woensdag 24 september in de Koppelkerk in Bredevoort een presentatie over hun nieuwe boek “Winterswijk: venster op de geologie”. Het boek laat zien hoe het bijzondere Winterswijkse landschap door de eeuwen heen is gevormd.

De twee auteurs nemen bezoekers mee in de ondergrond en het verre verleden. “Als geoloog wil ik begrijpen welke gebeurtenissen hebben geleid tot de landschapsvorming,” zegt Hartmans, die enkele jaren geleden naar Winterswijk verhuisde en gegrepen werd door het landschap.

Hans Hendriks, geboren in Winterswijk en na vijftig jaar teruggekeerd, herkent dat gevoel: “Ik kreeg vaak te horen: ‘Ik woon hier al mijn hele leven, maar wist niet de helft van wat je vertelde. Ik kijk nu anders naar het landschap.’”

Het Kenniscafé belooft daarmee zowel een wetenschappelijke als persoonlijke blik op Winterswijk, ondersteund met foto’s en verhalen uit het veld.

📅 Woensdag 24 september

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

🕢 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

💶 Toegang gratis, vrije gift welkom

🔗 Aanmelden via koppelkerk.nl/agenda

