zo 21 sep — Groenlo: 15°C • 11°–21° meer weer →

Kenniscafé in Bredevoort: Christ Klep over ‘TikTok-oorlogen’

Redactie 21 september 2025 221
Template Persberichten

Christ Klep - Foto: PR

BREDEVOORT – Militair historicus en publicist Christ Klep is vrijdag 3 oktober 2025 te gast in het Kenniscafé van de Koppelkerk. Hij gaat in op de rol van open bronnen en sociale media in moderne oorlogen, ook wel de ‘TikTok-oorlogen’ genoemd.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Door internet, smartphones en commerciële satellietbeelden is er een voortdurende stroom van oorlogsbeelden en -informatie beschikbaar. Klep schetst de kansen én de risico’s hiervan. Zijn de beelden wel zo transparant als ze lijken? Hoe zit het met manipulatie, afhankelijkheid van techbedrijven en de gevolgen voor het oorlogsrecht?

Een sprekend voorbeeld: tijdens de oorlog in Oekraïne gebruikte het leger Starlink voor communicatie en militaire acties. Elon Musk dreigde de dienst echter te stoppen, omdat die volgens hem alleen voor civiele doeleinden bedoeld was. Klep laat zien hoe dit soort afhankelijkheden oorlogvoering beïnvloeden.

“De overvloed aan open bronnen biedt ongekende mogelijkheden, maar ook talloze risico’s van nepnieuws en manipulatie,” aldus Klep.

📅 Vrijdag 3 oktober 2025, 20.00 uur (zaal open 19.30)
📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
💶 €12,50 vvk | €15 aan de deur
🔗 Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

Wist-je-dat het Kenniscafé in de Koppelkerk regelmatig spraakmakende sprekers uitnodigt over actuele thema’s als media, politiek en wetenschap?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

Lezers tippen

Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen

Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen.

KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
Vindt u dit bericht leuk?