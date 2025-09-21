Kenniscafé in Bredevoort: Christ Klep over ‘TikTok-oorlogen’

BREDEVOORT – Militair historicus en publicist Christ Klep is vrijdag 3 oktober 2025 te gast in het Kenniscafé van de Koppelkerk. Hij gaat in op de rol van open bronnen en sociale media in moderne oorlogen, ook wel de ‘TikTok-oorlogen’ genoemd.

Door internet, smartphones en commerciële satellietbeelden is er een voortdurende stroom van oorlogsbeelden en -informatie beschikbaar. Klep schetst de kansen én de risico’s hiervan. Zijn de beelden wel zo transparant als ze lijken? Hoe zit het met manipulatie, afhankelijkheid van techbedrijven en de gevolgen voor het oorlogsrecht?

Een sprekend voorbeeld: tijdens de oorlog in Oekraïne gebruikte het leger Starlink voor communicatie en militaire acties. Elon Musk dreigde de dienst echter te stoppen, omdat die volgens hem alleen voor civiele doeleinden bedoeld was. Klep laat zien hoe dit soort afhankelijkheden oorlogvoering beïnvloeden.

“De overvloed aan open bronnen biedt ongekende mogelijkheden, maar ook talloze risico’s van nepnieuws en manipulatie,” aldus Klep.

📅 Vrijdag 3 oktober 2025, 20.00 uur (zaal open 19.30)

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

💶 €12,50 vvk | €15 aan de deur

🔗 Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

Wist-je-dat het Kenniscafé in de Koppelkerk regelmatig spraakmakende sprekers uitnodigt over actuele thema’s als media, politiek en wetenschap?