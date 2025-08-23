Kenniscafé in Bredevoort: Kenneth Manusama over bedreigde rechtsorde

Redactie 23 augustus 2025 267
Kenneth Manusama

Kenneth Manusama - Foto: Gijs de Kruijf

BREDEVOORT – De Koppelkerk ontvangt op vrijdag 5 september jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama in het Kenniscafé. Hij spreekt over zijn nieuwste boek ‘(On)grondwettelijk’, waarin hij de cruciale rol van het Amerikaanse Supreme Court belicht.

Volgens Manusama gaat de invloed van dit hoogste gerechtelijke orgaan verder dan rechtspraak alleen: het kan zelfs de koers van een land bepalen. In zijn boek stelt hij de vraag of Nederland een Constitutioneel Hof nodig heeft. “Nog niet eerder schreef ik zo snel 25.000 woorden,” zegt hij. “De urgentie is groot: dit gaat niet alleen over Amerika, maar ook over ons eigen land.”

Manusama (1972) doceerde internationaal en Amerikaans staatsrecht en publiceerde eerder ‘Democratie van het Wilde Westen’ (2024). Met zijn nieuwe boek wil hij het maatschappelijk debat over democratie en rechtsorde voeden.

📅 Vrijdag 5 september 2025, 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
💶 €12,50 (voorverkoop), €15 (aan de deur)
🔗 www.koppelkerk.nl/agenda

