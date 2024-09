Kenniscafé: Joske Meerdink over vergeten scheepsramp Phoenix

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BREDEVOORT – In 1847 vertrekt een groep Achterhoekers vol hoop naar Amerika. Hun reis eindigt in een tragedie: het schip, de Phoenix, vliegt vlak voor aankomst in brand en vergaat in het ijskoude Lake Michigan. Overlevenden zijn er nauwelijks. Het verhaal is grotendeels in de vergetelheid geraakt, maar Joske Meerdink uit Winterswijk bracht het opnieuw onder de aandacht.

In 2022 maakte Meerdink de bekroonde podcastserie De Ramp met de Phoenix, waarin ze de gebeurtenissen rondom het schip onderzoekt. Deze serie won een Tegel in de categorie regionaal/lokaal en was genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Meerdink werkte ook mee aan een documentaire van Omroep Gelderland, een muziektheatervoorstelling, en er is een educatief kaartspel voor scholen ontwikkeld. Momenteel schrijft ze een boek over de ramp.

Persoonlijke zoektocht

In de podcast volg je Joske’s zoektocht naar de passagiers van de Phoenix, hun motieven om te vertrekken en hoe het ongeluk kon gebeuren. Ze reist zelfs naar Amerika om met nabestaanden te praten en zoekt mee naar overblijfselen van het schip.

Tijdens het Kenniscafé in Bredevoort vertelt Meerdink over het maakproces van de podcast en deelt ze haar bevindingen over deze bijna vergeten ramp.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Bredevoort

Datum: 4 oktober 2024

Aanvang: 20:00 uur (deuren open 19:30)

Entree: €10 vvk, €12,50 aan de deur

Aanmelden via: www.koppelkerk.nl/agenda

