Kenniscafé Loek Wagenaar over vitamine D en K

BREDEVOORT – Apotheker Loek Wagenaar spreekt op vrijdag 16 oktober in het Kenniscafé in de Koppelkerk in Bredevoort. Hij legt uit wat het nut van vitamine D en vitamine K is en waar mensen last van krijgen als ze daarvan te weinig hebben. Een leerzame avond met veel informatie over het belang van voldoende vitamine D en K.

Loek Wagenaar

Loek Wagenaar is al 35 jaar apotheker en sinds 15 jaar ook orthomoleculair therapeut. Na zijn studie farmacie werkte hij enige jaren in Afrika. Eenmaal terug in Nederland nam hij het farmaceutische deel van een borstkankerpreventie-onderzoek voor zijn rekening. Inmiddels ontwikkelt en produceert hij alweer 24 jaar in een eigen bedrijf met zijn team innovatieve producten, waaronder voedingssupplementen. Hij verzorgt daarnaast regelmatig lezingen over gezondheids-, voedings- en milieuonderwerpen. In zijn lezingen is hij in staat om complexe onderwerpen begrijpelijk te vertalen voor een breed publiek. Twee jaar geleden gaf hij al een boeiende lezing in de Koppelkerk over magnesium en de samenhang met stress.

Vitamine D en vitamine K

Vitamine D is een vitamine die het lichaam zelf deels produceert in de huid onder invloed van zonlicht. Deels komt vitamine D ook in het lichaam via voeding, waar de lever het omzet tot vitamine D. Een tekort aan vitamine D kan grote invloed hebben op het immuunsysteem, maar ook op het skelet. Van vitamine D zijn een aantal soorten bekend, zoals vitamine D3. Over deze vorm van vitamine D vertelt Loek Wagenaar op 16 oktober.

Vitamine K speelt een grote rol in de enzymhuishouding in het lichaam. Via bepaalde enzymen is het van grote invloed op de bloedstolling, de botaanmaak en de elasticiteit (rekbaarheid) van de vaatwanden. Vitamine K krijgen mensen alleen binnen door het eten van specifieke voedingsproducten. Vitamine K bestaat – net als vitamine D – uit verschillende subtypes. Met name vitamine K2 is op dit moment belangrijk onderwerp van wetenschappelijk onderzoek waarbij de rol op de regulatie van celdeling en daarmee de rol bij kankerpreventie nader onderzocht wordt.

Aanmelden voor het Kenniscafé

Het Kenniscafé wordt gehouden in de kerkzaal van de Koppelkerk. In verband met de coronamaatregelen zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Reserveren kan alleen op naam en onder vermelding van uw contactgegevens. Reserveren kan via de website www.koppelkerk.nl.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 16 oktober

Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vanaf € 12,- (bij duo-ticket)

Tickets: www.koppelkerk.nl