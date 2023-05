Kenniscafé: Marli Huijer over de toekomst van het sterven

BREDEVOORT – Wat is een goed levenseinde? Hoe gaan we om met lijden, sterven en de oude dag? Marli Huijer onderzoekt deze belangrijke vragen in haar boek ‘De toekomst van het sterven’. Op vrijdagavond 19 mei komt zij hierover praten bij de Koppelkerk.

Het lijkt soms alsof verouderingsdeskundigen en transhumanisten de sterfelijkheid willen opheffen. We willen dat mensen minstens honderd jaar in goede gezondheid kunnen leven om vervolgens snel en pijnloos de wereld te verlaten. In werkelijkheid begint de aftakeling kort na ons pensioen en duurt dan zo’n vijftien jaar. Hoe verhouden we ons tot de laatste levensfase? Hebben ziekte en aftakeling betekenis omdat ze ons voorbereiden op de dood? Is de zorglast van de laatste levensfase nog op te brengen als de hele samenleving ouder wordt? Zijn er grenzen aan de groei van de menselijke levensduur? Bestaat er zoiets als een goed moment om te sterven?

Prof.dr. Marli Huijer zal tijdens het Kenniscafé op 19 mei dieper ingaan op deze vragen over ‘de toekomst van het sterven’. Zij is emeritus hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met haar onderzoek richt zij zich op de filosofie van mens en cultuur. In haar laatste boek ‘De toekomst van het sterven’, gaat ze in op de manier waarop mensen omgaan met sterven. Naast onderzoeker is Marli Huijer voorzitter van de Stichting Maand van de Filosofie en columnist voor dagblad Trouw. Tussen 2015 en 2017 was zij Denker des Vaderlands.

www.koppelkerk.nl/agenda

Praktische informatie

Kenniscafé met professor dr Marli Huijer: de toekomst van het sterven. Vrijdag 19 mei 2023 om 20:00 in de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 19 mei

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vvk €10 (excl. servicekosten), aan de deur €12,50

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl