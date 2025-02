Kenniscafé: Miriam Rasch over de kracht van luisteren

BREDEVOORT – In een tijd waarin meningen, politieke statements en selfies de boventoon voeren, rijst de vraag: wie luistert er nog? Filosoof en essayist Miriam Rasch onderzoekt in haar boek Luisteroefeningen de ethiek van het luisteren en de kracht van aandacht en ontvankelijkheid. Op vrijdag 28 februari geeft zij hierover een lezing in de Koppelkerk in Bredevoort.

De lezing maakt deel uit van twee avonden die de Koppelkerk en het Kunst- en Filosofiecafé Doetinchem gezamenlijk organiseren. Op 1 maart volgt een verdiepende sessie in het Wielercafé, waarbij oefening en uitwisseling centraal staan.

De kunst van het luisteren

Tegenwoordig kan iedereen zich laten horen, maar de druk om mee te doen met deze constante zelfprofilering – zowel online als offline – is groot. Moeten we kiezen tussen luid zenden of ons volledig terugtrekken? Of bestaat er een alternatief? In Luisteroefeningen pleit Rasch voor een luisterende houding als krachtig instrument in een wereld vol overprikkeling en polarisatie. Ze onderzoekt wat er gebeurt als we niet alleen horen, maar écht luisteren.

Over Miriam Rasch

Miriam Rasch is filosoof, essayist en verbonden aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Ze schrijft voor onder andere NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer en De Nederlandse Boekengids en heeft een maandelijkse column in Filosofie Magazine. Haar boek Frictie. Ethiek in tijden van dataïsme won de Socratesbeker voor het beste filosofieboek.

Praktische informatie

📅 Datum: Vrijdag 28 februari 2025

📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

⏰ Aanvang: 20:00 uur (deuren open 19:30)

🎟️ Tickets: €12,50 (voorverkoop) | €15 (aan de deur)

🎫 Combiticket (2 avonden): €20 (alleen voorverkoop)

🔗 Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

