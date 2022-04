Kenniscafé over de kloof tussen stad en platteland in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Voor de inwoners is de Achterhoek het centrum van de wereld, maar wie naar heel Nederland kijkt (of nog verder) ziet een voorsprong van de grote steden op de periferie. Er is sprake een groeiende kloof tussen kansarm en kansrijk. Het Kenniscafé van de Koppelkerk denkt op zaterdagavond 23 april na over wat de Achterhoek kan doen om die kloof te dichten.

Uithoek

Die tegenstelling tussen steden en uithoeken zoals de Achterhoek is door sociaal geograaf Floor Milikowski beschreven in het boek ‘Een klein land met verre uithoeken’. In het Kenniscafé legt zij uit hoe het komt dat banen, kapitaal en hogeropgeleiden zich concentreren in de grote steden. Daarbuiten krimpt de bevolking, sluiten ziekenhuizen en scholen. Het succes van de ene plek gaat ten koste van de welvaart elders.

Versterking

In het Kenniscafé krijgt de analyse van Milikowski antwoord van burgemeester Mark Bouwmans en stedenbouwkundige Mark Leeflang. Doetinchems burgemeester Bouwmans zet zich als voorzitter van de Regio Achterhoek in voor versterking van de Achterhoek. Hij ziet, ook aan de andere kant van de grens met Duitsland, vergrijzing en ontgroening, minder werkenden en meer ouderen. Er is geld van de rijksoverheid nodig om die nadelen te bestrijden, maar de regio moet volgens hem ook zelf volop investeren.

Proeftuin

Mark Leeflang heeft een leven als ambtenaar ruimtelijke ordening in Den Haag achter de rug. Na zijn pensioen ging hij in de Achterhoek wonen en raakte hij betrokken bij allerlei projecten. Een daarvan is ‘proeftuin Nettelhorst’ in het buitengebied van Borculo en Lochem. Dat is een denktank van bewoners, overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoek voor slimme maatregelen rond veiligheid, gezondheid en duurzaamheid voor de N825, de Nettelhorsterweg tussen Borculo en Lochem.

Het Kenniscafé reikt Achterhoekers zinnige informatie aan over actuele ontwikkelingen in hun omgeving. Niet alleen de drie sprekers komen aan het woord, maar ook de bezoekers krijgen de gelegenheid om hun kennis en ervaring te delen. Het Kenniscafé van zaterdag 23 april begint om 20 uur en duurt twee uur. De avond is ook via livestream te volgen. De entree bedraagt € 12,50 (livestream: € 10,-). Tickets zijn te reserveren via www.koppelkerk.nl.

