Kenniscafé & Theatervertelling in Bredevoort: ‘Ben je bezopen?’ met Bakker & Bakker

BREDEVOORT – In de Koppelkerk in Bredevoort brengen Bram en Fimme Bakker op vrijdag 20 juni een avond vol confrontatie, humor en openhartigheid met hun voorstelling Ben je bezopen?. Vader en zoon duiken samen in het thema verslaving: rauw, eerlijk en zonder omwegen – ook niet naar elkaar toe.

Bram Bakker is voormalig psychiater en schrijver, gespecialiseerd in verslavingsproblematiek. Zoon Fimme is cabaretier én ervaringsdeskundige. Hun voorstelling is een unieke mix van theater, kennisdeling en persoonlijke verhalen. Humor speelt hierin een sleutelrol: als relativerende kracht én als mogelijke schakel in herstel.

De avond begint om 20.00 uur in de Koppelkerk (Koppelstraat 35, Bredevoort). De deuren openen om 19.30 uur. Tickets kosten €15 in de voorverkoop en €17,50 aan de deur. Aanmelden kan via www.koppelkerk.nl/agenda.

