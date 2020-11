Koppelkerk introduceert livestream

Voortaan ook vanuit huis genieten van het culturele programma

BREDEVOORT – Het zijn lastige tijden voor vele sectoren, ook voor de cultuursector. Na twee tijdelijke lockdowns mogen de deuren weer open voor maximaal 30 bezoekers. Om meer bezoekers te kunnen verwelkomen introduceert de Koppelkerk een livestream, zodat vele avonden voortaan ook vanuit huis te volgen zijn.

Om verschillende redenen introduceert de Koppelkerk een livestream. Met slechts 30 plekken in de zaal is momenteel steevast iedere lezing, concert of voorstelling bij de Koppelkerk uitverkocht. Daarnaast is het een grote financiële uitdaging om met slechts 30 bezoekers het culturele programma van kwaliteit te waarborgen. Maar de livestream biedt ook uitkomst voor geïnteresseerden die uit voorzorg voor het coronavirus liever thuisblijven.

De Koppelkerk heeft de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een livestream, die dankzij steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Aalten mogelijk werd gemaakt. Dat betekent dat mensen vanaf nu vele avonden in de Koppelkerk ook vanuit huis via de computer, tablet of telefoon kunnen volgen.

Momenteel zijn vooral de avonden waarin kennisoverdracht centraal staat gekozen om ook via livestream aan te bieden. Er wordt nog geëxperimenteerd of avonden waarin de live-ervaring van wezenlijk belang lijkt – zoals concerten – ook per livestream zullen worden aangeboden.

De komende periode zijn de volgende avonden ook per livestream te volgen: kunstlezing over de vrouw in de Art Nouveau-tijd door Jalf Flach op 4 december, voorstelling ‘Een mooiere wereld’ over Astrid Lindgren van theatergezelschap De Andersons op 11 december, lezing over hersendood en bewustzijn door Pim van Lommel op 18 december.

Het bijwonen van een avond via livestream kan tegen gereduceerd tarief. Aanmelden kan via de website van de Koppelkerk door op de knop ‘online tickets’ te klikken. Vervolgens ontvangt men de link naar de livestream per e-mail. Het online programma is zeer eenvoudig in gebruik. Bij een lezing is er de mogelijkheid om vanuit huis vragen te stellen aan de spreker.