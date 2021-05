Koppelkerk leest ‘De fundamenten’ van Ramsey Nasr

Deel dit bericht













BREDEVOORT – In tijden van corona staat de Koppelkerk met een leesclub stil bij boeken die ons juist nu wat te zeggen kunnen hebben. In de tiende leesclub op donderdagavond 3 juni staat het boek ‘De fundamenten’ van dichter, essayist en acteur Ramsey Nasr op het programma. Nasr houdt ons een spiegel voor: onze manier van leven heeft logischerwijs tot deze pandemie geleid. De oplossing? We moeten ons leven veranderen.

Hoe komen we uit deze crisis? Dat is de vraag die Ramsey Nasr, een van Nederlands meest veelzijdige kunstenaars, zichzelf stelt. De pandemie legt volgens Nasr bloot wat we lange tijd niet wilden zien: het politieke en economische systeem heeft de fundamenten van onze samenleving aangetast.

In een uiterst persoonlijk en tegelijk rationeel betoog ontleedt Nasr de corona- en klimaatcrisis als twee rampen die wezenlijk met elkaar verbonden zijn. Stap voor stap bevraagt hij onze gehele westerse manier van leven. Aan de hand van kunstenaars als Boccaccio, Rilke en Van Gogh houdt Nasr een pleidooi om onze plek op aarde en ons idee van geluk radicaal te herzien, niet als zweverig ideaal, maar puur uit lijfsbehoud.

De fundamenten is daarmee naast een indringende hartenkreet een politieke oproep tot opstand. Tegenover de chaos van deze tijd plaatst Nasr een urgent maar hoopvol geluid voor een land en wereld in crisis.

Praktische informatie

De leesclub vindt plaats in het Boekencafé van de Koppelkerk of als de lockdown nog van kracht is online via Zoom. Aan de deelnemers wordt gevraagd thema’s en passages te noteren die zij willen bespreken en deze in te brengen in de leesclub. Iedere leesclub neemt een andere deelnemer de rol als gespreksleider op zich. Er is plaats voor maximaal tien deelnemers in de leesclub. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: donderdag 3 juni

Aanvang: 19.30 uur

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl