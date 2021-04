Koppelkerk leest ‘Leugen & waarheid’ van Bas Heijne

Deel dit bericht













BREDEVOORT = In tijden van corona staat de Koppelkerk met een leesclub stil bij boeken die ons juist nu wat te zeggen kunnen hebben. In de negende leesclub op donderdagavond 15 april staat het boek ‘Leugen en waarheid’ van essayist Bas Heijne op het programma. Voor NRC Handelsblad ging Bas Heijne in gesprek met denkers en wetenschappers over de grote vragen van onze tijd en bundelde deze gesprekken in dit boek.

Waarom groeit het wantrouwen jegens de wetenschap? Waarom trekken mensen zich steeds minder aan van feiten? Waarom is identiteit zo’n heet hangijzer geworden, in de politiek en in ons eigen leven? Waarom kost het zo veel moeite de zwarte bladzijden van onze geschiedenis onder ogen te zien? Waarom verdwijnt religie niet? Waarom is racisme zo hardnekkig? Hoe komt het dat de mens zowel goedmoedig is als uitermate gewelddadig?

Voor NRC Handelsblad ging vermaard essayist Bas Heijne op zoek naar het verhaal achter het dagelijkse rumoer en de krantenkoppen. Hij sprak met denkers en wetenschappers (onder anderen Peter Pomerantsev, Angela Saini, Elaine Pagels, Martin Hägglund en Géraldine Schwarz) over grote kwesties die het debat in onze tijd bepalen.

Samen vormen deze gesprekken een diepgravend portret van onze verwarrende tijd. Waarbij ook de lezer zelf aan het denken wordt gezet. Bas Heijne is de auteur van essays als Onredelijkheid (2007), Moeten wij van elkaar houden (2011), Onbehagen (2016 en 2020), Wereldverbeteraars (2017) en Mens/onmens (2019). Hij is verbonden aan NRC Handelsblad. In 2017 kreeg hij de P.C. Hooft-prijs voor zijn gehele oeuvre.

Praktische informatie

De leesclub vindt vanwege de lockdown online via Zoom plaats. Na aanmelding ontvangt men per e-mail een bevestiging en uiterlijk een dag voor aanvang een link naar Zoom. Aan de deelnemers wordt gevraagd thema’s en passages te noteren die zij willen bespreken en deze in te brengen in de leesclub. Iedere leesclub fungeert een andere deelnemer als gespreksleider. Er is plaats voor maximaal tien deelnemers in de leesclub. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: donderdag 15 april

Aanvang: 19.30 uur

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl



