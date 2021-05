Koppelkerk opent haar deuren weer op 11 juni

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Na een maandenlange lockdown voor de cultuursector mogen eindelijk de deuren weer open van culturele vrijplaats de Koppelkerk. Vanaf 11 juni wordt de Koppelkerk heropend met twee exposities: ‘Zonder verbeelding is er niets’, een solo-expositie van Henk Visser, en een textielexpositie van Joke Oltheten in de bovenzaal. Ook mag de Koppelkerk weer publiek ontvangen bij de avondevenementen. Een bezoek kan men reserveren via de website van de Koppelkerk.

Zonder verbeelding is er niets

Henk Visser (Den Haag 1952 – Bredevoort 2019) studeerde in 1987 af aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem. Met zijn werk doorliep hij abstracte en realistische periodes, maar geen van deze fases raakten naar zijn idee de essentie van dat wat ‘gezegd’ moest worden. In de laatste tien jaar van zijn leven vielen de puzzelstukjes op zijn plaats en kwam hij tot het boeiende oeuvre dat nu tentoongesteld wordt: een indrukwekkende serie collages onder het motto ‘Zonder verbeelding is er niets’. Vissers surreële collages worden bevolkt door heel gewone mensen, mensen die leven tussen hun gedroomde droom en de rauwe werkelijkheid. Hij beheerste de kwaliteiten van de nieuwste, digitale druktechnieken als geen ander. De expositie van Henk Visser is tot en met 18 juli te zien in de Koppelkerk.

Documentairemaker Pelle Nijburg maakte de korte documentaire ‘Alles wat er gezegd moet worden’ voor de NPO over de wording van de expositie van Henk Visser. De documentaire is te zien in de Koppelkerk, maar kan ook vooraf bekeken worden via de website van de Koppelkerk.

Textielwerken van Joke Oltheten

Joke Oltheten is al sinds haar twintigste bezig met het maken van textielobjecten. De van oorsprong medisch microbiologe, schoolde zich in de avonduren om tot docent textiele werkvormen en volgde opleidingen tot kostumière en coupeuse. Door veelvuldig experimenteren bereikte kunstenares Joke Oltheten uiteindelijk een vorm die haar in staat stelde driedimensionaal met textiel te werken. Een persoonlijke emotie is vaak het startsein van haar werk. De emotie roept een kleurrijk beeld op dat ze wil vastleggen. In haar werk zijn elementen te herkennen die realistisch zijn. Vaak plaatst ze die elementen in een andere context zodat ze een extra lading krijgen. Ook de natuur geldt als een belangrijke inspiratiebron. De expositie van Joke Oltheten is tot en met 11 juli te zien in de Koppelkerk.

Kunstlezing over Frida Kahlo

Maar niet alleen overdag mag de Koppelkerk weer bezoekers ontvangen, vanaf 11 juni is het publiek ook eindelijk weer welkom bij de avondevenementen. Op vrijdagavond 11 juni zal kunsthistorica Maria Driessen een lezing geven over één van de belangrijkste vrouwelijke kunstenaars van de 20e eeuw: Frida Kahlo. De lezing zal tevens te volgen zijn via livestream. Reserveren voor het beperkte aantal zitplaatsen kan via www.koppelkerk.nl.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Openingstijden exposities: vrijdag tot en met zondag, 11.00 – 17.00 uur

Entree exposities: € 6,- incl. kop koffie/thee

Reserveren tijdslot: www.koppelkerk.nl