Koppelkerk opent met nieuwe expositie Balans

BREDEVOORT – Vanaf 12 juni opent de Koppelkerk overdag weer haar deuren. Tot en met 26 juli exposeren kunstenaars van Kunstenaars Collectief BREEKijzer met de expositie Balans in de Koppelkerk. In de expositie zoeken de tweeëntwintig deelnemende kunstenaars naar evenwicht.

Voor elke beeldende kunstenaar geldt dat het creëren van kunst, naast expressie en emotie, ook een zoektocht is naar een bepaald evenwicht tussen de beeldelementen. Of je nu tekent, schildert, fotografeert of sculpturaal bezig bent: voor alle disciplines geldt in meer of mindere mate dit principe. De vorm, compositie, toon, kleur, structuur en textuur bepalen uiteindelijk het aanzicht van het kunstwerk.

Bij het thema van de tentoonstelling ‘Balans’ gaat het om de interactie tussen de beeldelementen; hoe deze zich tot elkaar verhouden. Bij de expositie gaat het dus niet om de emotionele betekenis van ‘balans’, maar om de uitvoering of de vorm.

Aan de expositie nemen de volgende kunstenaars deel: Luci Aversteeg, Henk Bekkers, Leon Marie Dekker, Karen van Doorn, Marij van Hameren, Wim van den Camp, Tatum Kempers, Monique Klaassen, Ingo Krasenbrink, Han Lammers, Hans Mellendijk, Rob Muylaert, Marion van Noord, Femmie den Ouden, Monnie Paashuis, Anja Sennema, Hans Sennema, Teeyoo, Astrid Vredegoor, Ineke Weevers, Dinie Wikkerink en Thea Zweerink.

Om aan de coronarichtlijnen te voldoen werkt de Koppelkerk met online tickets. Zo kunnen bezoekersstromen worden gereguleerd. U kunt uw bezoek plannen via de website www.koppelkerk.nl.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Openingstijden: vrijdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur

Looptijd expositie: 12 juni t/m 26 juli 2020

Entree: € 6,- incl. kop koffie/thee

Tickets: www.koppelkerk.nl