Koppelkerk start met schildercursus o.l.v. Esther Visser

BREDEVOORT – Vanwege de populariteit van schildercursussen voor volwassenen start de Koppelkerk dit najaar met drie extra schildercursussen op de maandagavond, de dinsdagochtend en de woensdagmiddag. De lessen worden gegeven door kunstenaar en kunstdocent Esther Visser.

De schildercursus is er voor iedereen die zin heeft om te (leren) tekenen en schilderen. De cursus vindt plaats in een kleine groep (max. 10 personen), met begeleiding afgestemd op ieders eigen tempo en creatieve ontwikkeling. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Aan de hand van verschillende thema’s gaan de deelnemers onder meer werken aan het verbeteren van schildertechniek, tekenvaardigheid, schetsproces en bewust leren kijken.

Esther Visser

Esther Visser volgde haar opleiding aan de kunstacademie te Groningen waar ze in 2009 afstudeerde als kunstdocent met de specialisaties schilderen en fotografie. Sindsdien geeft zij les aan zowel jongeren als volwassenen. Haar eigen werk bestaat uit schilderijen op onbehandeld hout en pentekeningen.

Praktische informatie

De cursus kost € 170,- voor 10 lessen van 2 uur (excl. ticket- en materiaalkosten). De cursussen van Esther Visser worden vanaf 3 oktober aangeboden op de maandagavond, dinsdagochtend en de woensdagmiddag. Zie voor verdere informatie en inschrijven www.koppelkerk.nl.

