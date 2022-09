Koppelkerk start met schilderscursus o.l.v. Robert Jansen

BREDEVOORT – Dit najaar start de Koppelkerk in Bredevoort vanwege de populariteit weer met diverse schildercursussen. De lessen worden gegeven onder bezielende leiding van beeldend kunstenaar Robert Jansen (Winterswijk). Zowel beginners als gevorderden zijn welkom.

De schildercursus is er voor iedereen die zin heeft om te (leren) tekenen en schilderen. Wie er thuis niet toe komt of de ruimte er niet voor heeft kan vanaf 19 september op de maandag en dinsdag bij de Koppelkerk terecht. De grootste stimulans voor schilderen blijkt de vaste regelmaat en een fijne atelierruimte te zijn. Natuurlijk is ook het sociale aspect, of de groep waarin men schildert, belangrijk. Bovendien wordt er lesgegeven door professioneel kunstenaar Robert Jansen met ruim achttien jaar ervaring.

De cursussen kenmerken zich door lessen in kleine groepen (7-10 personen). Het accent van de lessen ligt op de persoonlijke instructie en begeleiding van de cursist in ieders eigen tempo en techniek. Talent is niet nodig; leren kijken is de basis.

De cursus kost € 180,- voor 12 lessen van 2 uur (excl. materiaalkosten). De cursussen van Robert Jansen worden aangeboden op de maandagmiddag en de dinsdagmiddag. Zie voor verdere informatie en inschrijven www.koppelkerk.nl.

