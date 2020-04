Koppelkerk start online filosofiecursus in tijden van quarantaine

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

Bericht is aangepast 2 april 2020 om 15:40

BREDEVOORT – Het zat al langer in de koker bij de Koppelkerk: filosofiecolleges. De huidige coronacrisis heeft het cultuurpodium doen besluiten een eerste serie filosofiecolleges online aan te bieden in deze tijden van quarantaine. Emeritus-hoogleraar Paul van Tongeren start vanaf donderdag 16 april een vierdelige collegereeks over Aristoteles. Hoe kan een denker van meer dan tweeduizend jaar geleden ons vandaag de dag én in deze coronacrisis handvatten bieden in het leiden van goed en gelukkig leven?

Wat heeft het ethische werk van Aristoteles ons vandaag de dag te zeggen? Die vraag beantwoordt Paul van Tongeren in vier online colleges. Als ondersteunend leesvoer dient het boek ‘Wat zou Aristoteles doen?’ van Edith Hall. In de colleges staat centraal hoe oude filosofie je leven kan veranderen en met name hoe de ethiek van Aristoteles nog steeds de beste handleiding is voor een goed en gelukkig leven. Het eerste college gaat over geluk, het tweede over zelfkennis, het derde over keuzes en het vierde college over vriendschap.

Paul van Tongeren is emeritus-hoogleraar wijsgerige ethiek. Jarenlang gaf hij college aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Nu hij met emeritaat is, geeft hij colleges door heel het land. In het bijzonder is Van Tongeren kenner van het werk van Aristoteles, Nietzsche, Kierkegaard en Augustinus. Naast colleges leidt Van Tongeren ook wijsgerige reizen waarin men in de letterlijke voetsporen treedt van bijvoorbeeld Nietzsche en Goethe.

De online filosofiecursus is te volgen via de website van de Koppelkerk. Voor mensen die niet zo ervaren zijn met online cursussen biedt de Koppelkerk hulp in de vorm van instructievideo via de website. Ook zullen deelnemers een half uur voorafgaand aan het eerste college wegwijs worden gemaakt in de digitale omgeving. Deelnemers aan de colleges zijn niet zichtbaar in beeld – dat is alleen professor Paul van Tongeren – maar kunnen wel vragen stellen tijdens het college. Het boek ‘Wat zou Aristoteles doen?’ van Edith Hall is niet bij de cursuskosten inbegrepen, maar kan worden besteld via de (lokale) boekhandel

De filosofiecursus kan doorgang vinden bij minimaal 15 deelnemers.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: elke donderdagavond vanaf 16 april t/m 7 mei

Tijd: 20.00 – 22.00 uur; 19.30 uur online instructie (bij het eerste college)

Kosten: € 100,- (excl. boek)

Inschrijven: www.koppelkerk.nl

