Koppelkerk trakteert vrienden op cultuurproeverij

BREDEVOORT – Op zaterdag 29 februari nodigt de Koppelkerk al haar vrienden en aspirant-vrienden uit voor een feestelijke avond. Op het programma staat een cultuurproeverij met beeldende kunst, livemuziek en literatuur: min of meer een dwarsdoorsnede van het programma van de Koppelkerk.

In 2015 opende de Koppelkerk haar deuren als vrijplaats voor kunst en cultuur. In de culturele vrijplaats vonden sindsdien meer dan zeventig exposities, honderd concerten, over de honderd lezingen of debatten en een dertigtal (boeken)markten plaats. Als cultuurpodium is de Koppelkerk inmiddels niet meer weg te denken uit de regio.

De Koppelkerk probeert in haar programmering een zo divers mogelijk kwaliteitsaanbod aan te bieden dat men niet zo snel op een andere plek tegenkomt. Hierin spelen ideële overwegingen een belangrijke rol. Zo vindt de stichting het belangrijk om maatschappelijke thema’s aan te kaarten voor bewustwording en burgerparticipatie. En naast culturele avonden voor een breed publiek, hebben ook minder mainstream genres als jazz en poëzie bewust een plaats in het programma. Het aanbieden van een dergelijk cultuurprogramma is kostbaar, maar waarde- want betekenisvol volgens de Koppelkerk. De stichting is daarom dankbaar dat er vrienden zijn die haar programma ondersteunen middels een jaarlijkse bijdrage.

Op zaterdag 29 februari bedankt de Koppelkerk haar vrienden door middel van een ‘cultuurproeverij’. Vrienden worden deze avond getrakteerd op een drievoudig menu: een workshop van beeldend kunstenaar en schilderdocent Robert Jansen, een mini-concert van de band Divaz en een literaire workshop door theatermaakster Tineke Ubbels. De soul, pop en jazz-band Divaz speelde op honderden podia speelde in binnen- en buitenland, maar geeft momenteel de voorkeur aan de wat intiemere locaties, zoals de Koppelkerk.

Toegang is deze avond vrij voor vrienden en aspirant-vrienden. De Koppelkerk biedt een welkomstdrankje en pauzedrankje aan. Aspirant-vrienden kunnen zich deze avond inschrijven als vriend. Meer informatie over vriend worden is te vinden op www.koppelkerk.nl/vrienden- van-de-koppelkerk

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 29 februari

Aanvang: 20.00 uur (inloop: 19.30 uur)

Entree: vrij

Reserveren: www.koppelkerk.nl