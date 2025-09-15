Koppelsessie met Carel Jansen Band in de Koppelkerk

BREDEVOORT – De Koppelkerk in Bredevoort hervat zondagmiddag 28 september de maandelijkse Koppelsessies. Van 15.00 tot 17.00 uur speelt de Carel Jansen Band uit Aalten in het boekencafé. Het belooft een sfeervolle middag te worden vol herkenbare klanken en spontane momenten.

De band luidt de nazomer in met een relaxte mix van Beatles, rock-’n-roll en jazz. De vier muzikanten – Frits Willemsen (zang), Carel Jansen (gitaar), Tom Arink (bas) en Mark Wagener (drums) – spelen met zichtbaar plezier en weten het publiek mee te nemen in hun muzikale energie.

📅 Zondag 28 september 2025

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

🕒 15.00 – 17.00 uur

💶 Toegang: vrije gift

🔗 koppelkerk.nl/agenda

