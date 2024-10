Koppelsessie op zondagmiddag met Jazz & Blues

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

BREDEVOORT – ‘It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing’. Dit nummer van Duke Ellington is het leidmotief van de Duits-Nederlandse band JaB.

Verscheidenheid aan stijlen en invloeden

JaB is een unieke jazzband met zowel Duitse als Nederlandse muzikanten. Ze zijn vooral actief in het westen van het Münsterland en het oosten van Nederland. Sinds 1995 speelt de band een mix van traditionele jazz, swing, Latin, maar ook blues, jazzrock en funk. Hun liefde voor jazz en de grenzeloze mogelijkheden ervan ontdekten ze na jarenlange experimenten in verschillende bands.

Plezier

JaB presenteert zich ontspannen en bescheiden, maar blijft veelzijdig en interessant. De band kiest vaak voor ongewone interpretaties van nummers en wil vooral het publiek inspireren met pakkende, toegankelijke en persoonlijke arrangementen. Door hun brede muzikale repertoire past JaB zich moeiteloos aan elk publiek en iedere gelegenheid aan.

Bezetting JaB

Etty Terbrack – piano, Hammond, zang

Norbert Umme – drums

Linda Horstkamp – zang

Jan Willem van der Kouwe – gitaar

Gerd van Remmerden – bas

Jess Koepke – saxofoon

Praktische informatie

Locatie : Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort Datum : 27 oktober 2024

: 27 oktober 2024 Tijd : 15:00-17:00

: 15:00-17:00 Entree: vrije gift

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.