Koppelsessies: Onderstroom en Simplify

BREDEVOORT – Zondagmiddag 26 maart zullen er twee akoestische singer-songwriter duo’s optreden in de Koppelkerk. De twee duo’s, beide met wortels in de Achterhoek, zijn Onderstroom en Simplify. Het beloofd een middag te worden met sfeervolle luisterliedjes, pop, folk, akoestische gitaren en meerstemmige samenzang. Een vrije gift voor de singer-songwriters wordt op prijs gesteld.

Onderstroom is een folk-duo, bestaande uit Kees en Daniël, geïnspireerd door country & blues. De muziek kenmerkt zich door akoestische gitaren, samenzang en hier en daar een mondharmonica. Voorheen was Engels de voertaal, nu schrijven ze hun liedjes in het Nederlands. De liedjes zijn onder andere geïnspireerd door natuur, het maken van reizen (of de behoefte daar aan) en het alledaagse. Grote inspiraties zijn bijvoorbeeld JJ Cale, Ryan Bingham en Chris Stapleton. Kees en Daniël zijn ook allebei geboren Achterhoeker én op dit moment Nijmegenaar.

Simplify wordt gevormd door Edine (zang) en Janneke (gitaar en zang). Beide wonen in Utrecht, maar zijn opgegroeid in de Achterhoek en al sinds de basisschool vriendinnen. Samen muziek maken en schrijven is iets waar ze veel energie uit halen. En het liefst delen ze dit met anderen. Hun muziek klinkt sfeervol, met veel warme tweestemmigheid en een ritmische gitaar. Tijdens de Koppelsessie zullen ze zelfgeschreven liedjes afwisselen met covers van artiesten als Lianne La Havas en Rhye, waar ze een heel eigen draai aan hebben gegeven. Het eigen werk bestaat uit verhalende Nederlandstalige luisterliedjes over persoonlijke thema’s. Een live optreden van Simplify is alsof je even voorgelezen wordt met muziek.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 26 maart

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Entree: vrije gift

