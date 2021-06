Kopppelkerk start collegereeks over het Midden-Oosten

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Het conflict tussen Israël en Palestina laaide de laatste maanden weer in alle hevigheid op. Momenteel geldt een wapenstilstand. Wat speelt er nu precies in het conflict en zijn er mogelijkheden om tot een oplossing te komen? En hoe staat het met de democratisering van de Arabische landen en hoe is de relatie tussen Iran en Saoedi-Arabië? Vanuit de Koppelkerk start vanaf dinsdag 22 juni een driedelige online collegereeks over het Midden-Oosten door docent Paul Aarts (Universiteit van Amsterdam).

Van Arabische Lente 1.0 naar Arabische Lente 2.0?

In het eerste college op 22 juni staat de Arabische Lente centraal. Ruim tien jaar geleden vond een eerste golf van opstanden plaats in tal van Arabische landen. Het succes daarvan bleef in feite beperkt tot Tunesië. Hoe kan dat? Waarom verloopt democratisering zo moeizaam? Inmiddels vinden regelmatig nieuwe protesten plaats. Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Iran en Saoedi-Arabië: eeuwige vijandschap?

In het tweede college op 29 juni zoomt docent Paul Aarts in op de rivaliteit tussen Iran en Saoedi-Arabië. De Islamitische Republiek Iran en het Koninkrijk Saoedi-Arabië hebben een gespannen relatie. Waar komt dat vandaan? Spelen religieuze factoren – in het bijzonder de kwestie soennieten versus shi’ieten – een grote rol of juist niet? En zijn de betrekkingen altijd zo problematisch geweest?

De Israëlisch-Palestijnse kwestie: geschiedenis en actualiteit

In het laatste college op 6 juli wordt het conflict tussen Israël en Palestina behandeld. De laatste ronde van gevechtshandelingen (de ‘vierde Gaza-oorlog’) – deze keer gepaard gaand met schermutselingen tussen joden en Arabieren binnen Israël – heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan een slepend conflict. Hoe is het begonnen en wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen geweest? Welke opties zijn er om tot een oplossing te komen?

Over de docent

Drs. Paul Aarts is als docent Internationale Betrekkingen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef diverse artikelen over de conflicten in het Midden-Oosten en het boek Saoedi-Arabië, de revolutie die nog moet komen. De colleges voor de Koppelkerk vinden online plaats. Via de chatfunctie is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de docent. Aanmelden voor de collegereeks kan via www.koppelkerk.nl.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: 22 juni, 29 juni, 6 juli

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Kosten: € 45,- (excl. ticketkosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl