Kunstenaar, performer, activist: kunstlezing over Joseph Beuys

BREDEVOORT – Hij wordt beschouwd als één van de invloedrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw: Joseph Beuys (1921-1986). Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Beuys geboren werd. Op verschillende plaatsen wordt de belangrijke conceptuele kunstenaar geëerd met een tentoonstelling. In het kader van dit herdenkingsjaar geeft kunsthistorica Maria Driessen op vrijdagavond 13 augustus een lezing over deze belangrijke kunstenaar in de Koppelkerk in Bredevoort.

Exposities over de grens

Joseph Beuys groeide op in Kleef. In de jaren vijftig had hij een tijd zijn atelier in het huidige Museum Kurhaus in Kleef. Een ongekend grote collectie van zijn werk bevindt zich in Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau. In beide musea is nu honderd jaar na zijn geboortejaar een tentoonstelling gewijd aan Beuys.

Kunstenaar, performer, activist

Het belang van Beuys is groot: hij wordt wel beschouwd als één van de meest invloedrijke kunstenaars van de twintigste eeuw. Zijn gedrevenheid was enorm. Hij was niet alleen beeldend kunstenaar, performer en docent, maar ook activist. Onze omgang met elkaar als mens en met het milieu schoot tekort volgens Beuys. Met zijn Aktionen trachtte hij dat duidelijk te maken aan het publiek.

Conceptuele kunst

De werken van Beuys zijn meestal onconventioneel van aard: ze zorgen vaak voor een sterke mening bij de beschouwer. Het avant-gardistische werk van Beuys wordt vaak als sterk conceptueel betiteld: voor hem was het effectief overbrengen van zijn ideeën belangrijker dan de persoonlijke manuele uitwerking van zijn kunstwerken.

De sleutels om Beuys te begrijpen

Zijn beeldende kunst kan vraagtekens oproepen en dat is begrijpelijk, want zijn installaties laten zich niet altijd even gemakkelijk “lezen”. Toch is veel in het werk van Beuys terug te voeren op een aantal basisprincipes. En die gaan besproken en bekeken worden in de lezing op 13 augustus door kunsthistorica Maria Driessen in de Koppelkerk. Het wordt een boeiende lezing over een bijzondere man die voor velen nog steeds van grote betekenis is. De avond is zowel in de Koppelkerk te volgen als via livestream.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdagavond 13 augustus

Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 12,50 zaalticket/ € 10,- livestreamticket (excl. ticketkosten)

Tickets: www.koppelkerk.nl