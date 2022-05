Kunstenaar Tinkebell geeft een lezing in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op vrijdag 10 juni komt Tinkebell, een van de meest besproken kunstenaars van Nederland naar de Koppelkerk in Bredevoort. Met haar sterk politiek en maatschappelijk geëngageerd werk zoekt ze de grenzen op en stelt ze diverse zaken ter discussie.

Katinka Simonse

Katinka Simonse (1979), beter bekend als Tinkebell, is een geëngageerd kunstenaar die in haar werk bezig is met fouten in systemen en met onrecht. Ze kan er niet tegen wanneer er niks tegen onrecht wordt gedaan. Ze heeft aandacht voor blinde vlekken, voor dingen die niet worden gezien.

Met haar werk zoekt ze de grenzen op en stelt ze diverse zaken ter discussie. Zo maakte ze met haar werk ‘My dearest cat Pinkeltje’, een handtas gemaakt van het bont van haar eigen kat, een discussie los over waarom het wel maatschappelijk geaccepteerd is om dieren als koeien en kippen te doden voor consumptie, maar huisdieren niet. Voor haar film ‘Save Our Children’ liet ze zich steriliseren om de consequenties van fosfaat aan te tonen. Als gevolg van de film paste de politiek het beleid rondom fosfaten aan.

Problemen oplossen

Door haar controversiële werk ontvangt ze regelmatig stormen van kritiek. Dagelijks krijgt ze haatmails en dreigbrieven inclusief doodsbedreigingen.

“Er zijn veel grote problemen in de wereld en het is natuurlijk veel makkelijker om je op boodschapper te richten, dan het probleem echt aan te pakken. Als we dat blijven doen, problemen niet oplossen maar iemand als schuldige aanwijzen en ons daar nog goed over voelen ook, dan gaat het niet goed komen”.

Daarom blijft ze met haar werk zaken uitvergroten, shockeren en op die manier mensen bewust maken. Ze voelt zich verantwoordelijk. Als kunstenaar vertel je altijd een verhaal en ze heeft gemerkt dat ze daar heel goed in is. Ze kan met haar werk het gedrag van andere mensen beïnvloeden of zoals ze het zelf noemt ‘hun brein hacken’. “Als je dat kan, en je ziet dat het belangrijk is dat er dingen veranderen, betekent het dat je verantwoordelijk bent. Ik moet het doen”.

Gendergelijkheid

De lezing van Tinkebell is onderdeel van het nevenprogramma van de expositie ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’, die van 27 mei tot en met 4 september 2022 te zien is in de Koppelkerk. In de expositie wordt het werk getoond van vijftien vrouwelijke kunstenaars die buiten heersende rolpatronen durven te stappen.

Aan de expositie is een breed nevenprogramma gekoppeld, zoals een lezing van schrijver Splinter Chabot, een Meet Up over gendergelijkheid, een scholenprogramma, een lezing over financiële gelijkheid en een kunstgeschiedeniscursus over vrouwen in de kunst.

Met de expositie en het brede nevenprogramma probeert de Koppelkerk bewustwording te creëren rondom een rechtvaardige wereld waarin iedereen mag en kan zijn die hij of zij wil zijn en als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 10 juni

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree regulier: €12,50 excl. servicekosten

Entree studenten: €7,50 excl. servicekosten

Tickets: www.koppelkerk.nl

