Kunstlezing: Cobra

BREDEVOORT – Op vrijdagavond 30 juni geeft kunsthistorica Maria Driessen een kunstlezing in de Koppelkerk in Bredevoort. Ditmaal is het onderwerp de invloedrijke na-oorlogse avant-gardebeweging van kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland: Cobra.

Inspiratie uit kindertekeningen

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Cobra werd opgericht. Ver vóór de oprichting van Cobra, in de jaren dertig, was er in Denemarken al een groep jonge kunstenaars actief met experimentele kunstuitingen. Onder andere Asger Jorn, Eljer Bille, Egill Jacobsen en Sonja Ferlov zetten zich af tegen de gevestigde orde en haalden hun inspiratie uit kindertekeningen, volkskunst, werken van psychiatrische patiënten en de Scandinavische mythologie. Ook kunstenaars uit hun eigen tijd waren van invloed, zoals Miró, Picasso en Klee.

Blijvende invloed van een kortstondig broederschap

Na 1945 kwamen jonge Nederlandse kunstenaars in contact met hun Deense kunstbroeders in de zoektocht naar vernieuwing. Karel Appel, Constant en Corneille zijn het meest bekend. Op 8 november 1948 werd in Café Notre Dame in Parijs het pamflet la cause était étendue ondertekend en daarmee was de beweging een feit. Hoewel de groep al in 1951 ophield te bestaan, is de invloed tot op heden zichtbaar in de beeldende kunst.

Praktische informatie

Dit jubileumjaar wordt de 75e verjaardag van de Cobra-beweging gevierd. Een mooie aanleiding om deze kunstlezing bij te wonen! Op vrijdag 30 juni in de Koppelkerk van 20.00 tot 22.00 uur.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 30 juni

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 10 vvk (excl servicekosten), €12,50 aan de deur

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

