Kunstlezing: Frederieke Jeletich-Visser over het werk van Max van Dam

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

BREDEVOORT – Tachtig jaar na de dood van kunstenaar Max van Dam in Sobibor brengt kunsthistorica Frederieke Jeletich-Visser nieuw licht op zijn werk en leven. Door middel van diepgaand onderzoek naar overgeleverde bronnen en recent ontdekte informatie heeft ze een podium gecreëerd voor de vergeten kunstenaar. Met haar boek Vastberaden en veelbelovend – Max van Dam, 1910-1943 houdt ze de herinnering aan Van Dam en zijn veelbelovende oeuvre levend.

Levendige herinnering aan een verloren talent

Max van Dam groeide op in een progressief gezin in Winterswijk. Al op jonge leeftijd besloot hij zijn leven aan de kunst te wijden, en zijn werk vond erkenning in artistieke kringen. Helaas werd die erkenning in de late jaren dertig een gevaar, aangezien hij zich vanwege het groeiende antisemitisme zo onzichtbaar mogelijk moest maken. Tijdens een vluchtpoging naar Zwitserland werd Max bij de grens gearresteerd en overgebracht naar doorgangskamp Drancy. Eind maart 1943 werd hij gedeporteerd naar Sobibor, waar hij kort daarna op 33-jarige leeftijd werd vermoord. Zijn laatste werk, een portret van een SS-Oberscharführer, zou kort voor zijn dood zijn gemaakt. Na de oorlog leek niet alleen zijn leven, maar ook zijn kunstenaarschap vernietigd. Wat is er met zijn kunstwerken gebeurd?

In de kiem gesmoord

Hoewel er weinig bronnenmateriaal bewaard is gebleven, slaagt Vastberaden en veelbelovend erin om Max van Dams leven en artistieke ontwikkeling te reconstrueren. Het boek volgt de verschillende fases van zijn te korte leven, van zijn jeugd tot aan de tragische laatste maanden. Door middel van brieffragmenten en afbeeldingen van zijn werk krijgen we een blik in de gedachten en het talent van Max van Dam. Zonder zijn leven te romantiseren, zet dit kunsthistorische werk zijn kunstenaarschap in de schijnwerpers, dat door de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog in de kiem werd gesmoord.

Tijdens de lezing in de Koppelkerk neemt Frederieke Jeletich-Visser het publiek mee door het leven van Max van Dam én in het proces achter het schrijven van haar boek.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: woensdag 9 oktober 2024

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: €10 vvk (excl. servicekosten), €12,50 aan de deur

Aanmelden via: www.koppelkerk.nl/agenda

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.