Kunstlezing in de Koppelkerk over Barbara Hepworth

BREDEVOORT – De succesvolle kunstenaar Barbara Hepworth was een echte vernieuwer en behoort tot de grootste beeldhouwers van de moderne tijd. Ze brak met tradities en vond met haar beeldhouwkunst nieuwe uitdrukkingsvormen. Kunsthistorica Maria Driessen vertelt op vrijdag 7 oktober meer over het leven en werk van Hepworth ter ere van haar eerste solotentoonstelling in de Rijksmuseumtuinen in Amsterdam, die tot en met 23 oktober is te zien.

Constructivisme

Het werk van Barbara Hepworth (1903-1975) wordt tot het constructivisme gerekend, al hield ze zich niet strikt aan de regels van deze kunststroming. Ze koos ervoor om de lossere vormen van geometrie te onderzoeken met materialen als steen, brons, marmer en hout. Dit leidde tot geometrische en organische beelden die een weergave vormen van haar binding met het landschap en met de menselijke gestalte. Kenmerkend voor het werk van Hepworth is het doorbreken van het blok steen met gaten. Later spande zij draden in de binnenruimte van de sculpturen, waardoor de kijker het werk intensiever ervaart.

Hepworth streefde naar monumentale, maatschappelijke betekenisvolle beelden in de openbare ruimte. Ze kreeg regelmatig belangrijke opdrachten voor beelden in de openbare ruimte, zoals bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Dergelijke opdrachten ging zij, met haar tengere gestalte, zeer moedig te lijf.

En taille direct

Haar werk en leven zijn beïnvloed door landen die ze bezocht. Zo ging ze met een beurs, die zij ontving na haar studie aan het Royal College of Art in Londen, naar Rome. Daar ontdekte ze de subtiliteit van vorm, contouren en kleur en leerde zij beeldhouwen “en taille direct”. Een techniek waar men meteen in steen of hout beeldhouwt zonder eerst in klei een model te maken. Haar hele leven zou zij zo blijven werken juist omdat het directe contact met het materiaal haar inspireerde en uitdaagde.

Tot en met 23 oktober 2022 zijn de monumentale sculpturen van Barbara Hepworth te zien in de Rijksmuseumtuinen in Amsterdam.

